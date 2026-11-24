Thay dầu động cơ là một trong những công việc bảo dưỡng định kỳ quan trọng đối với ô tô, xe máy. Bên cạnh việc lựa chọn đúng loại dầu, dung tích và thời gian thay thế, nhiệt độ động cơ khi thực hiện cũng ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả của quá trình thay dầu máy. Trên thực tế, có hai thói quen khá phổ biến khi thay dầu động cơ ô tô, xe máy.

Khi tự tay thay dầu động cơ ô tô, xe máy, một số người thường thay dầu ngay sau khi xe vừa vận hành, bởi cho rằng dầu nóng sẽ loãng hơn và dễ chảy ra ngoài. Ngược lại, không ít chủ xe chờ động cơ nguội hoàn toàn mới tiến hành để tránh tiếp xúc với các bề mặt có nhiệt độ cao. Vậy, đâu là thời điểm thích hợp để thay dầu động cơ ô tô, xe máy?

Thay dầu động cơ là hạng mục bảo dưỡng định kỳ quan trọng đối với ô tô, xe máy, tuy nhiên không phải ai cũng chú ý đến thời điểm thực hiện Ảnh: BÁ HÙNG

Vì sao không nên thay dầu khi động cơ đã nguội hoàn toàn?

Nhiều người dùng ô tô, xe máy cho rằng thời điểm phù hợp nhất để thay dầu máy là khi động cơ đã nguội hoàn toàn sau khi vận hành. Tuy nhiên, điều này liệu có hoàn toàn chính xác (!?) Bởi, khi động cơ hoạt động, dầu bôi trơn được bơm tuần hoàn qua nhiều bộ phận như trục khuỷu, trục cam, piston và các chi tiết chuyển động bên trong. Quá trình này không chỉ giúp giảm ma sát, hạn chế mài mòn mà còn đưa một phần cặn bẩn, muội than và tạp chất theo dòng dầu về khu vực chứa dầu.

Khi động cơ nguội hoàn toàn, dầu máy có xu hướng đặc hơn so với lúc còn ấm. Điều này khiến dầu chảy chậm, kéo dài thời gian xả và có thể khiến một lượng dầu cũ còn lưu lại trong động cơ.

Khi động cơ nguội hoàn toàn, dầu máy có xu hướng đặc hơn so với lúc còn ấm, khiến dầu chảy chậm, kéo dài thời gian xả và có thể khiến một lượng dầu cũ còn lưu lại trong động cơ Ảnh: BÁ HÙNG

Một vấn đề khác là các hạt cặn, tạp chất sau khi dầu ngừng tuần hoàn có thể lắng xuống đáy các khu vực chứa dầu. Khi tiến hành xả dầu ở trạng thái nguội, một phần cặn bẩn có thể không theo dòng dầu thoát hết ra ngoài. Nếu lượng dầu cũ và tạp chất còn sót lại đáng kể, chúng có thể hòa lẫn với dầu mới sau khi châm bổ sung. Điều này phần nào làm giảm hiệu quả của việc thay dầu.

Vậy, có nên thay dầu khi động cơ còn nóng?

Thay dầu khi động cơ còn nóng có một số lợi thế về mặt kỹ thuật. Nhiệt độ cao khiến độ nhớt của dầu giảm, giúp dầu loãng hơn và chảy nhanh hơn qua lỗ xả. Nhờ đó, quá trình tháo bỏ dầu cũ có thể diễn ra thuận lợi hơn so với khi động cơ nguội hoàn toàn. Ngoài ra, khi dầu còn ấm và vừa trải qua quá trình tuần hoàn, các hạt bụi bẩn, muội than và cặn lơ lửng có khả năng được cuốn theo dòng dầu ra ngoài. Đây cũng là lý do nhiều tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng khuyến nghị làm ấm động cơ trước khi xả dầu.

Thay dầu khi động cơ quá nóng có thể làm tăng rủi ro mất an toàn, nhất là với người tự bảo dưỡng xe tại nhà Ảnh: BÁ HÙNG

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa chủ xe nên tháo ốc xả dầu ngay khi vừa tắt máy sau một hành trình dài. Bởi, lúc này, dầu động cơ, thân máy và nhiều chi tiết kim loại xung quanh vẫn có nhiệt độ cao. Dầu nóng chảy ra với tốc độ nhanh có thể bắn vào tay hoặc da, gây bỏng. Đặc biệt, khu vực ốc xả dầu và bộ phận lọc dầu thường nằm ở vị trí thấp, không gian thao tác tương đối hẹp, khiến người thực hiện khó tránh hoàn toàn việc tiếp xúc với bề mặt nóng.

Vì vậy, thay dầu khi động cơ quá nóng có thể làm tăng rủi ro mất an toàn, nhất là với người tự bảo dưỡng xe tại nhà.

Động cơ còn ấm là thời điểm phù hợp nhất để thay dầu

Theo các ý kiến của những đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu nhớt và bảo dưỡng ô tô xe máy được chuyên trang Carscoops trích dẫn, thời điểm phù hợp nhất để thay dầu là khi động cơ còn ấm, thay vì quá nóng hoặc nguội hẳn.

Cụ thể, ông Kyle Fischer, đại diện thương hiệu dầu nhớt Hot Shot's Secret, cho biết dầu ấm giúp thoát nhanh hơn khi xả, đồng thời giữ các hạt bụi bẩn và cặn lơ lửng tốt hơn để chúng có thể được đưa ra ngoài cùng dầu cũ.

Thời điểm phù hợp nhất để thay dầu là khi động cơ còn ấm, thay vì quá nóng hoặc nguội hẳn. Ảnh: BÁ HÙNG

Trong khi đó, ông Sina Ataei, đại diện hãng Liqui Moly cũng cho rằng dầu máy và các loại chất lỏng trong hệ thống truyền động thường được khuyến nghị thay khi động cơ hay các chi tiết còn ấm. Tuy nhiên, người thực hiện cần chờ xe nguội bớt hoặc sử dụng các biện pháp bảo hộ phù hợp để tránh bỏng.

Hướng dẫn thay dầu của Mopar cũng đưa ra cách tiếp cận tương tự. Theo đó, nếu động cơ đang nguội, có thể cho máy hoạt động khoảng 2 - 5 phút để làm ấm dầu trước khi xả. Trường hợp động cơ vừa vận hành và còn quá nóng, nên chờ khoảng 20 - 30 phút để nhiệt độ giảm xuống mức ấm.

Để quá trình thay dầu diễn ra an toàn và hiệu quả, chủ xe nên tắt động cơ, chờ dầu nguội bớt nhưng không để nguội hoàn toàn. Trước khi tháo ốc xả, cần bảo đảm xe được đỗ trên bề mặt bằng phẳng, cố định chắc chắn và có đủ không gian thao tác. Người thực hiện nên sử dụng găng tay bảo hộ, dụng cụ phù hợp và chuẩn bị khay hứng dầu. Không nên đưa tay trực tiếp vào dòng dầu vừa xả, kể cả khi cảm nhận nhiệt độ bên ngoài động cơ đã giảm.