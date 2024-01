Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã xảy ra rét hại, vùng núi cao phía bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá.

Nền nhiệt tăng 10 độ C, miền Bắc ấm lên ít nhất 1 tuần TRẦN CƯỜNG

Dự báo, từ nay đến ngày 29.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét hại.

Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân; rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông; ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Như vậy, đợt rét hại diện rộng thứ 2 ở miền Bắc tính từ đầu mùa đông năm nay đã kéo dài được 7 ngày. Theo cơ quan khí tượng, rét hại sẽ kéo dài đến hết ngày 29.1. Từ ngày 30, thời tiết miền Bắc sẽ ấm dần lên và có nắng.

Tại Hà Nội, nhiệt độ ngày 30.1 ở mức 13 - 21 độ C, tăng 5 - 6 độ C so với ngày 29.1. Trong những ngày tiếp theo, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng đến 25 - 26 độ C (tăng hơn 10 độ C so với ngày rét hại cuối cùng).

Nhiệt độ Hà Nội 10 ngày tới CHỤP MÀN HÌNH

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, từ 29.1 - 5.2 (tức 19 - 26 tháng chạp), nền nhiệt cả nước có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Trong thời gian này chưa có đợt không khí lạnh mạnh nào tác động, ở các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều có thể hửng nắng; trời rét, ít khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.