Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc đang tăng cường xuống nước ta.

Thêm đợt không khí lạnh tăng cường, Hà Nội lại rét dưới 10 độ C ĐÌNH HUY

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có rét hại; khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh trời rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế trời rét. Ngày 27.1, miền Bắc có mưa nhỏ, nhiệt độ tại nhiều nơi xuống thấp.

Sáng cùng ngày, cơ quan khí tượng đã cập nhật nhiệt độ các tỉnh thành lúc 6 giờ. Theo đó, nhiều nơi tại Bắc bộ đã xuất hiện nền nhiệt dưới 10 độ C như: Đồng Văn (Hà Giang) 5 độ C; TX.Sa Pa (Lào Cai) 4,6 độ C; TP.Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) 8,2 độ C; TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) 8,7 độ C; TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) 6,0 độ C; Nam Định 9,9 độ C...

Tiểu thương lạnh co ro trên vỉa hè Hà Nội, phòng trộm đào quất tết

Tại Hà Nội, nơi ghi nhận nhiệt độ xuống thấp nhất là Q.Hà Đông với 9,7 độ C. Trước đó, ngày 26.1, nhiệt độ tại Hà Nội đã tăng lên 11,7 độ C. Đây là ngày thứ 4 trong 5 ngày gần nhất Hà Nội lạnh dưới 10 độ C.

Cùng thời điểm này, đỉnh Mẫu Sơn có nhiệt độ 0,5 độ C, nhiệt độ tại đây đã tăng lên sau chuỗi ngày rét dưới 0 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 29.1; rét đậm ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh kéo dài đến ngày 28.1. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.