Theo TechCrunch, 1Password, một trong những nền tảng quản lý mật khẩu phổ biến trên thế giới, công bố sự cố an ninh mạng liên quan đến hệ thống máy chủ nội bộ của công ty. Vụ việc được phát hiện từ ngày 19.11, khi đội ngũ bảo mật ghi nhận dấu hiệu tài khoản GitHub của một nhân viên bị truy cập trái phép.

Thông qua tài khoản GitHub của nhân viên, tin tặc đã đưa mã độc lên máy chủ nội bộ của 1Password, từ đó truy cập và sao chép một phần dữ liệu khách hàng. Những thông tin bị đánh cắp bao gồm họ tên, địa chỉ email dùng để đăng nhập, thời điểm tạo tài khoản và lần đăng nhập gần nhất của người dùng.

1Password hiện phục vụ hàng triệu người dùng và hơn 200.000 doanh nghiệp trên thế giới cho mục đích lưu trữ mật khẩu hay các thông tin quan trọng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 1PASSWORD

Sau khi phát hiện sự cố, 1Password đã thu hồi quyền truy cập của tài khoản GitHub bị xâm nhập, thay đổi thông tin xác thực nội bộ có khả năng bị lộ, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với hệ thống phát triển phần mềm.

Công ty cũng hợp tác với các chuyên gia an ninh mạng độc lập để đánh giá những biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, cách thức tin tặc chiếm quyền truy cập tài khoản của nhân viên cũng như số lượng khách hàng bị ảnh hưởng vẫn chưa được công bố.

Theo 1Password, kho dữ liệu của khách hàng được mã hóa bằng khóa bảo mật do người dùng nắm giữ. Bản thân công ty cũng không lưu trữ mật khẩu đăng nhập hay khóa bí mật (Secret Key) của khách hàng.

Hãng khẳng định tin tặc không thể tiếp cận nội dung bên trong các kho lưu trữ mật khẩu trong suốt quá trình xảy ra sự cố. Các ứng dụng và tiện ích mở rộng trên trình duyệt cũng không bị ảnh hưởng.

Mặc dù người dùng không cần thay đổi mật khẩu sau vụ tấn công, việc tên và địa chỉ email bị đánh cắp vẫn có thể tạo điều kiện cho tin tặc thực hiện các chiến dịch lừa đảo có chủ đích.

1Password khuyến cáo khách hàng thận trọng với những email, tin nhắn hoặc cuộc gọi bất ngờ liên quan đến việc xác minh hay khôi phục tài khoản. Kẻ gian có thể lợi dụng chính sự cố bảo mật lần này để giả danh công ty, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin đăng nhập. Người dùng chỉ nên nhập những thông tin này trực tiếp trên ứng dụng hoặc trang web chính thức của 1Password.