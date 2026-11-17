Theo TechRadar, các nhà nghiên cứu bảo mật tại công ty an ninh mạng Island (Mỹ) vừa phát hiện một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn, lợi dụng những lỗi đánh máy khi người dùng truy cập các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI). Chiến dịch này sử dụng hàng trăm tên miền có địa chỉ gần giống website chính thức nhằm chuyển hướng nạn nhân đến các trang phát tán mã độc.

Cụ thể, Island ghi nhận 186 tên miền giả mạo thuộc 27 thương hiệu AI phổ biến, bao gồm ChatGPT, Claude, DeepSeek, Perplexity và Midjourney. Trong đó, ChatGPT là mục tiêu bị giả mạo nhiều nhất với 25 tên miền, tiếp theo là Claude với 18 tên miền, DeepSeek có 16 tên miền và Runway có 12 tên miền.

Những địa chỉ gần giống ChatGPT có thể xuất hiện trên công cụ tìm kiếm, khiến người dùng truy cập nhầm website không chính thức ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hình thức tấn công này được gọi là typosquatting, trong đó tin tặc đăng ký những địa chỉ website chỉ khác tên miền chính thức một vài ký tự. Chẳng hạn, người dùng có thể vô tình truy cập chtgpt.com thay vì địa chỉ ChatGPT chính thức, hoặc cluade.ai thay cho Claude.

Các website độc hại có thể tự động chuyển hướng người truy cập đến những nội dung khác nhau, tùy thuộc vào vị trí địa lý, hệ điều hành và trình duyệt đang sử dụng.

Một trong những thủ đoạn được phát hiện là hiển thị trang xác minh Cloudflare giả mạo, yêu cầu người dùng sao chép và thực thi một đoạn lệnh PowerShell trên Windows. Đây là kỹ thuật tấn công ClickFix, lợi dụng các bước kiểm tra bảo mật giả để dụ nạn nhân tự chạy mã độc trên thiết bị.

Ngoài ra, tin tặc còn dụ người dùng cài đặt tiện ích mở rộng độc hại nhằm thay đổi công cụ tìm kiếm, qua đó kiếm tiền từ lượt tìm kiếm hoặc khai thác dữ liệu truy vấn.

Làm thế nào để tránh truy cập nhầm website độc hại?

Đáng lo ngại, chiến dịch này không chỉ nhắm đến các nền tảng AI. Khi phân tích hạ tầng liên quan, Island xác định tổng cộng 211 tên miền được sử dụng làm điểm truy cập, bao gồm những địa chỉ giả mạo ngân hàng, công ty bảo hiểm và nhà cung cấp viễn thông.

Trong số 30 tiện ích trình duyệt độc hại được phát hiện, 13 tiện ích đã bị gỡ khỏi Chrome Web Store, trong khi 17 tiện ích vẫn còn xuất hiện trên cửa hàng tính đến ngày 3.11.2026.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần kiểm tra kỹ địa chỉ website trước khi truy cập, đặc biệt với những dịch vụ thường xuyên sử dụng như ChatGPT hoặc Claude. Việc lưu sẵn địa chỉ chính thức vào dấu trang cũng giúp hạn chế nguy cơ gõ nhầm.

Người dùng đồng thời cần cảnh giác nếu website bất ngờ yêu cầu chạy lệnh trên máy tính, cài đặt phần mềm hoặc tiện ích trình duyệt để hoàn tất bước xác minh bảo mật.