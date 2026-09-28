Những việc tuyệt đối không nên phó mặc cho ChatGPT

Việc chia sẻ thông tin với ChatGPT không được bảo vệ như khi chúng ta nói chuyện với bác sĩ hay luật sư. Các cuộc trò chuyện trên nền tảng này có thể làm lộ thông tin quan trọng hoặc thậm chí đưa ra các hướng dẫn sai lầm, ảnh hưởng đến bản thân người dùng.

Không phải nội dung nào của người dùng cũng phù hợp để đưa lên ChatGPT nhờ giải quyết ẢNH: REUTERS

Trong khi ChatGPT có thể hữu ích trong việc kiểm tra thông tin, lập trình, giải thích khái niệm và soạn thảo văn bản, người dùng cần cẩn trọng trong một số lĩnh vực nhất định.

Tư vấn pháp lý

Damien Charlotin, nhà nghiên cứu pháp lý ở Paris (Pháp), cho biết đã có hơn 2.000 phán quyết của tòa án trên toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi thông tin từ ChatGPT. Nhiều thẩm phán đã phát hiện ra các trích dẫn và lập luận do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra trong hồ sơ vụ án. Các luật sư cũng không thoát khỏi tình trạng này, với 815 hồ sơ liên quan.

Hiện tại, nhiều tòa án trên thế giới đã bắt đầu áp dụng các khoản phạt lớn đối với những hành vi gian lận này. Trong khi đó, OpenAI đã cập nhật chính sách sử dụng ChatGPT, cấm sử dụng dịch vụ cho các tư vấn pháp lý mà không có sự tham gia của chuyên gia được cấp phép.

Nhà trị liệu hoặc chuyên viên tư vấn

Năm ngoái, OpenAI ước tính khoảng 0,15% người dùng có những cuộc trò chuyện liên quan đến ý định tự tử, tương đương với hơn một triệu người mỗi tuần. Vụ kiện của cha mẹ một thiếu niên 16 tuổi, người đã qua đời sau khi trò chuyện với ChatGPT, đã khiến OpenAI phải điều chỉnh các biện pháp ứng phó khủng hoảng. Các nhà nghiên cứu cảnh báo chatbot có thể củng cố niềm tin sai lệch của người dùng thay vì thách thức chúng.

Đăng tải tài liệu công việc mật

Madhu Gottumukkala, cựu quyền giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng Mỹ (CISA), đã gây ra cảnh báo an ninh khi tải lên ít nhất 4 tài liệu hợp đồng được đánh dấu "nhạy cảm" lên phiên bản công khai của ChatGPT. Ngay lập tức, một cuộc điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã thực hiện.

Hàng ngàn đoạn chat riêng tư với ChatGPT bị lộ trên Google

Đáng chú ý, Gottumukkala đã được đặc cách cấp phép sử dụng ChatGPT dưới sự kiểm soát của DHS, đồng thời tài liệu tải lên không phải là "mật", nhưng sự việc đã gây ra nhiều lo ngại về an ninh.

Một ví dụ khác là Samsung đã cấm sử dụng các công cụ AI trên thiết bị của công ty sau khi các kỹ sư sao chép mã nguồn nội bộ vào ChatGPT.

Tìm lời khuyên y tế

Mặc dù OpenAI đã thắt chặt khả năng xử lý các trường hợp tự tử và tự gây thương tích, nhưng các tình trạng khác như rối loạn ăn uống hay lạm dụng chất cấm vẫn không được bảo vệ. Một trường hợp đáng chú ý là một người đàn ông 60 tuổi đã phải nhập viện 3 tuần sau khi hỏi ChatGPT cách loại bỏ clorua khỏi chế độ ăn uống và được khuyên dùng natri bromua, vốn là một chất độc hại.

Bất kỳ thao tác liên quan mật khẩu, số định danh hay thông tin tài khoản

ChatGPT mặc định ghi nhớ thông tin người dùng, làm tăng nguy cơ lộ thông tin nhạy cảm như mật khẩu và chi tiết tài khoản. Do đó, người dùng tuyệt đối không nên nhập các thông tin như mật khẩu, số định danh hay chi tiết tài khoản ngân hàng vào hộp thoại.

Ngay cả khi CEO OpenAI Sam Altman kêu gọi chính sách đặc biệt để giải quyết các vấn đề bảo mật trên nền tảng của công ty, người dùng nên cẩn trọng với mọi thông tin họ chia sẻ trên ChatGPT.