Nền tảng vững chắc cho y tế cơ sở

Tuy nhiên, giải pháp đang được ngành y tế TP.HCM triển khai lại là khía cạnh rất mới - xây dựng mạng lưới y tế đa cực.

Lâu nay chúng ta nghe nói rất nhiều về việc bác sĩ tuyến trên đi chuyển giao kỹ thuật, "cầm tay chỉ việc" cho bác sĩ bệnh viện tuyến dưới; rồi nhiều chỉ đạo của ngành y tế, của nhà nước về tập trung đầu tư, phát triển y tế cơ sở, tuyến dưới, vùng xa… Mục đích của đầu tư cho y tế cơ sở là để giảm tình trạng quá tải trầm trọng cho các bệnh viện tuyến trên, bệnh viện chuyên khoa đầu ngành ở các thành phố lớn; để người bệnh vùng xa cũng được tiếp cận y tế kỹ thuật cao; để cứu chữa bệnh nhân kịp thời và tiết kiệm chi phí cho người bệnh...

Đây là vấn đề vĩ mô, không phải một sớm một chiều và đòi hỏi nỗ lực lớn của cả tuyến dưới lẫn tuyến trên. Thực tế như chúng ta thấy, dù được nói rất nhiều về giảm tải, nhưng các bệnh viện tuyến trên những năm gần đây vẫn luôn quá tải. Khi đường sá, giao thông phát triển, người bệnh lại càng muốn đi thẳng lên bệnh viện tuyến trên, dù trong số đó có nhiều người có tình trạng bệnh không quá phức tạp, có thể được thăm khám, điều trị ở tuyến dưới.

Vậy, vấn đề ở đây là gì? Đó là câu chuyện đầu tư cho tuyến y tế cơ sở, vùng xa có nơi chưa thật sự được chu đáo, còn thiếu trang thiết bị, đặc biệt là thiếu nguồn nhân lực, y bác sĩ tay nghề cao. Do đó, người bệnh chưa thật sự an tâm, tin tưởng vào lực lượng y bác sĩ, trang thiết bị tuyến y tế cơ sở.

Trong bối cảnh này, cách mà ngành y tế TP.HCM đang triển khai có điểm rất mới: Không chỉ đơn thuần lâu lâu "đánh lẻ" từng đợt vài ngày đưa bác sĩ tuyến trên về tuyến dưới mổ thị phạm, chuyển giao kỹ thuật như trước đây, mà là mở cơ sở 2 của bệnh viện tuyến trên, phủ đều từ nội đô đến vùng xa.

Trong đó, bệnh viện tuyến dưới làm cơ sở 2 của bệnh viện tuyến trên dựa trên cơ sở tập hợp tinh hoa của các bác sĩ chuyên khoa từ nhiều bệnh viện tuyến trên được đưa về. Chẳng hạn việc đầu tư Trung tâm y tế khu vực Cần Giờ (Bệnh viện Cần Giờ cũ) thành cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ với đầy đủ các chuyên khoa. Đặc biệt, Bệnh viện Từ Dũ đứng tên pháp lý, tài chính, chuyên môn sản phụ khoa…; còn chuyên môn thì có sự liên kết của 8 bệnh viện khác, gồm: Lê Văn Thịnh, Nhi đồng Thành phố, Mắt, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Phục hồi chức năng và bệnh nghề nghiệp, Y học cổ truyền, Da liễu. Ngoài ra, còn có sự phối hợp của Trung tâm cấp cứu 115. Trang thiết bị, máy móc cũng được đầu tư theo để đáp ứng khả năng chuyên môn của bác sĩ tuyến trên được luân phiên đưa về "cắm" ở bệnh viện cơ sở 2.

Giải pháp mới này thể hiện rõ sự đầu tư căn cơ, tạo nền tảng vững chắc về chuyên môn và nhân lực cho tuyến y tế cơ sở. Vấn đề còn lại là nỗ lực nội tại của y tế cơ sở (từ các y bác sĩ, lãnh đạo địa phương…); và sự nhiệt tình của các bác sĩ tuyến trên luôn duy trì "phong độ" bền lâu cho việc hỗ trợ tuyến dưới.

TP.HCM sau hợp nhất là một siêu đô thị với dân số rất lớn (hơn 14 triệu dân) và ngành y tế cần áp dụng những cái mới, cái hay để bắt nhịp kịp với sự phát triển của mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm. Có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân; giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, giảm chi phí, thời gian đi lại cho người bệnh.