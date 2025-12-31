Thận cần được cung cấp đủ nước để lọc máu và đào thải chất cặn bã hiệu quả. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nhiệt độ nước uống ấm hay lạnh không ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng của thận, bởi nước vào cơ thể sẽ nhanh chóng được điều hòa về gần nhiệt độ cơ thể. Điều quan trọng hơn là cảm giác dễ chịu khi uống, giúp duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày.

Nên uống nước ấm hay nước lạnh để bảo vệ thận?

Trong thời tiết nóng hoặc khi vận động, nước mát giúp bù nước tốt hơn, còn nước ấm phù hợp vào buổi sáng hoặc khi trời lạnh. Dù lựa chọn thế nào, uống đủ và đều mới là yếu tố then chốt để bảo vệ thận lâu dài.