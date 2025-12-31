Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nên uống nước ấm hay nước lạnh để bảo vệ thận?
Video Sức khỏe

Ngọc Quý - Triệu Hà
31/12/2025 06:00 GMT+7

Uống đủ nước là yếu tố then chốt giúp thận hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn liệu nhiệt độ nước có ảnh hưởng đến sức khỏe thận hay không. Vậy uống nước ấm hay nước lạnh mới thực sự tốt cho thận?

Thận cần được cung cấp đủ nước để lọc máu và đào thải chất cặn bã hiệu quả. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nhiệt độ nước uống ấm hay lạnh không ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng của thận, bởi nước vào cơ thể sẽ nhanh chóng được điều hòa về gần nhiệt độ cơ thể. Điều quan trọng hơn là cảm giác dễ chịu khi uống, giúp duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày. 

Trong thời tiết nóng hoặc khi vận động, nước mát giúp bù nước tốt hơn, còn nước ấm phù hợp vào buổi sáng hoặc khi trời lạnh. Dù lựa chọn thế nào, uống đủ và đều mới là yếu tố then chốt để bảo vệ thận lâu dài.

