Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Nestlé ra mắt NAN INFINIPRO A2 BƯỚC 3 mới với công thức cộng hưởng dinh dưỡng

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
29/09/2025 18:20 GMT+7

Nestlé NAN chính thức giới thiệu NAN INFINIPRO A2 BƯỚC 3 mới tại sự kiện "Nâng tầm tiêu chuẩn khoa học dinh dưỡng - Tối ưu lợi thế đầu đời cho con". Sản phẩm với công thức đầu tiên (1) kết hợp đạm A2, 6HMO, Lợi khuẩn kép hỗ trợ tăng cường hiệu ứng cộng hưởng cho tiêu hóa và đề kháng của trẻ em ở giai đoạn chuyển tiếp.

Nestlé ra mắt NAN INFINIPRO A2 BƯỚC 3 mới với công thức cộng hưởng dinh dưỡng- Ảnh 1.

Lần ra mắt sản phẩm mới này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình không ngừng đổi mới của Nestlé NAN tại Việt Nam Trong đó, Nestlé đã không ngừng nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng và thành công giới thiệu công thức cộng hưởng SINERGITYR với sự kết hợp độc đáo giữa 6HMO và lợi khuẩn kép B.Infantis và B.Lactis.

Bà Lê Tú Quỳnh, Giám Đốc Ngành Hàng Dinh Dưỡng Trẻ Sơ Sinh & Trẻ Nhỏ, Nestlé Việt Nam, nhấn mạnh: "Tại Nestlé NAN, chúng tôi tin rằng những năm đầu đời chính là nền tảng vững chắc cho tương lai của trẻ. Với sứ mệnh đồng hành cùng mẹ trên hành trình nuôi con, Nestlé tự hào ra mắt NAN INFINIPRO A2 BƯỚC 3 mới. Đây là bước tiến nâng tầm khoa học dinh dưỡng, với công thức tăng cường hiệu ứng cộng hưởng, hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng cho con, từ đó hiện thực hóa cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần vào một tương lai khỏe mạnh hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam".

(1). Trong dòng sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 2 - 6 tuổi tại Việt Nam từ tháng 12.2001 đến 11.6.2025 theo nghiên cứu của Mintel

Khám phá thêm chủ đề

dinh dưỡng Công thức NESTLÉ VIỆT NAM Nestlé NAN chất lượng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận