Nestlé ra mắt NAN INFINIPRO A2 BƯỚC 3 mới với công thức cộng hưởng dinh dưỡng

Lần ra mắt sản phẩm mới này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình không ngừng đổi mới của Nestlé NAN tại Việt Nam Trong đó, Nestlé đã không ngừng nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng và thành công giới thiệu công thức cộng hưởng SINERGITYR với sự kết hợp độc đáo giữa 6HMO và lợi khuẩn kép B.Infantis và B.Lactis.

Bà Lê Tú Quỳnh, Giám Đốc Ngành Hàng Dinh Dưỡng Trẻ Sơ Sinh & Trẻ Nhỏ, Nestlé Việt Nam, nhấn mạnh: "Tại Nestlé NAN, chúng tôi tin rằng những năm đầu đời chính là nền tảng vững chắc cho tương lai của trẻ. Với sứ mệnh đồng hành cùng mẹ trên hành trình nuôi con, Nestlé tự hào ra mắt NAN INFINIPRO A2 BƯỚC 3 mới. Đây là bước tiến nâng tầm khoa học dinh dưỡng, với công thức tăng cường hiệu ứng cộng hưởng, hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng cho con, từ đó hiện thực hóa cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần vào một tương lai khỏe mạnh hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam".

(1). Trong dòng sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 2 - 6 tuổi tại Việt Nam từ tháng 12.2001 đến 11.6.2025 theo nghiên cứu của Mintel