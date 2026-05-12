Netflix bị cáo buộc lén theo dõi trẻ em, thu thập dữ liệu kiếm hàng tỉ USD

Khánh An
12/05/2026 09:32 GMT+7

Công ty phát trực tuyến Netflix bị kiện vì lén theo dõi trẻ em, thu thập dữ liệu kiếm hàng tỉ USD bằng cách bán thông tin về thói quen và sở thích của người xem cho các nhà môi giới dữ liệu thương mại và các công ty công nghệ quảng cáo.

Logo của Netflix trên một tòa nhà của công ty ở Hollywood,(Los Angeles, California)

Hãng Reuters ngày 12.5 đưa tin nền tảng trực tuyến Netflix đã bị Tổng chưởng lý bang Texas (Mỹ) Ken Paxton kiện vì cáo buộc công ty này theo dõi trẻ em và người tiêu dùng khác bằng cách thu thập dữ liệu mà không có sự đồng ý của họ, cũng như thiết kế nền tảng này gây nghiện.

Texas cho biết rằng trong nhiều năm, Netflix đã tuyên bố sai sự thật với người tiêu dùng rằng công ty không thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu người dùng.

Trên thực tế, Netflix theo dõi, bán thông tin về thói quen và sở thích của người xem cho các nhà môi giới dữ liệu thương mại và các công ty công nghệ quảng cáo, kiếm được hàng tỉ USD mỗi năm.

Công ty có trụ sở tại Los Gatos (bang California) còn bị cáo buộc âm thầm sử dụng "thủ đoạn tinh vi" để giữ chân người dùng, bao gồm cả tính năng tự động phát, bắt đầu một chương trình mới khi chương trình khác kết thúc.

Một phát ngôn viên của Netflix cho biết công ty dự định giải quyết các cáo buộc này tại tòa án.

"Với tất cả sự kính trọng gửi đến tiểu bang Texas và Tổng chưởng lý Paxton, vụ kiện này thiếu cơ sở và dựa trên thông tin không chính xác và bị xuyên tạc. Netflix coi trọng quyền riêng tư của các thành viên và tuân thủ luật bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu ở mọi nơi chúng tôi hoạt động," phát ngôn viên này cho biết.

Ông Paxton cho rằng việc Netflix theo dõi người dùng vi phạm một đạo luật của Texas về các hành vi thương mại lừa dối.

Ông muốn Netflix xóa bỏ dữ liệu đã thu thập bất hợp pháp, không sử dụng dữ liệu đó cho quảng cáo nhắm mục tiêu mà không có sự đồng ý của người dùng và phải nộp phạt dân sự lên đến 10.000 USD cho mỗi lần vi phạm. Ông Paxton, một thành viên đảng Cộng hòa, đang tranh cử ghế Thượng viện Mỹ, thách thức Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn thuộc cùng đảng.

