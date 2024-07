Nếu hạ F-16, binh sĩ Nga được thưởng bao nhiêu tiền?

Fores, một hãng sản xuất ống dẫn khí bằng gốm, trước đây cũng đã thưởng cho các binh sĩ Nga thu giữ được các thiết bị mà phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Mỹ, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan đã cam kết cung cấp cho quân đội Ukraine ít nhất 60 chiếc F-16 từ nay đến cuối năm. Vào đầu tháng 7, chính phủ Hà Lan thông báo rằng việc chuyển giao lô 24 chiếc máy bay sắp diễn ra.

Phó Giám đốc điều hành Fores, Ilya Potanin, trong một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 16.7 tuyên bố: “Sẽ có phần thưởng cho việc tiêu diệt máy bay chiến đấu F-15 và F-16”. Giám đốc điều hành cho biết số tiền thưởng cho chiếc máy bay bị bắn rơi đầu tiên sẽ lên tới 15 triệu rúp (170.000 USD), đồng thời cho biết thêm rằng kế hoạch này đã được Giám đốc điều hành công ty của ông xác nhận tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hồi đầu hè.

Ukraine tuyên bố F-16 sẽ hỗ trợ phòng thủ trước tên lửa tầm xa của Nga và thách thức ưu thế trên không của Moscow ở tiền tuyến.

Công ty Fores trao thưởng cho các binh sĩ tiêu diệt phương tiện do phương Tây cung cấp cho Ukraine BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Moscow cho biết F-16 sẽ không thay đổi kết quả xung đột, giống như các loại vũ khí phương Tây khác. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi đầu năm nay cho biết quân đội Nga sẽ phá hủy các máy bay này như đã từng làm với các khí tài khác của Ukraine.

Quyết định của Mỹ và các đồng minh hồi đầu năm 2023 về việc cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự hạng nặng do phương Tây sản xuất, bao gồm cả xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất và xe tăng Leopard do Đức sản xuất, đã thúc đẩy các doanh nghiệp và quan chức Nga treo thưởng cho những thiết bị bị thu giữ hoặc phá hủy trên tiền tuyến.

Theo Potanin, Fores đã 7 lần trả số tiền thưởng như vậy. Cụ thể, công ty đã trao phần thưởng cho các binh sĩ và sĩ quan Nga từ nhiều đơn vị khác nhau, bao gồm cả pháo binh và máy bay không người lái, vì đã tiêu diệt “khoảng 17 chiếc Abrams và Leopard”. Theo phó giám đốc điều hành của Fores, các quân nhân đã nhận được 500.000 rúp (khoảng 5.600 USD) cho mỗi thiết bị như vậy.

Các binh sĩ và sĩ quan nhận thưởng nói rằng các thiết bị hạng nặng của phương Tây chỉ là mục tiêu “thông thường” đối với họ. Họ cũng cho biết số tiền họ nhận được sẽ được chi vào các thiết bị mới giúp họ hoạt động hiệu quả hơn trên chiến trường.