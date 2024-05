Chiều 9.5, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị khung pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp muốn ứng dụng công nghệ tiên phong mới trên thế giới tại Việt Nam, với sự tham dự của các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn TP.Hà Nội và đoàn viên thanh niên.



Các doanh nghiệp rất cần cơ chế thử nghiệm

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Phó giám đốc Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) Hà Nội, cho biết hiện các doanh nghiệp rất cần cơ chế thử nghiệm để có "cái gậy" triển khai các dịch vụ sản phẩm mới, mà không vi phạm pháp luật. Hiện nay, có một số sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin được triển khai, nhưng rất vướng về khung pháp lý.

Lấy ví dụ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng, ông Vĩnh cho biết: "Việc tổ chức đóng đảng phí bằng chuyển khoản là chưa có quy định, nên tôi muốn nhấn mạnh khung pháp lý là rất quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin".

Ông Nguyễn Xuân Vĩnh nêu ý kiến tại hội nghị NGUYỆT ÁNH

Ông Vĩnh cũng đặt câu hỏi: "Hiện AI phát triển rất nhanh, ngoài tầm suy nghĩ của con người, chỉ cần một từ khóa, AI đã có thể cung cấp đầy đủ thông tin cho người cần, vậy những công nghệ này có được ứng dụng trong trường học hay không?".

Theo ông Vĩnh, do thiếu vắng khung khổ pháp lý cho việc thử nghiệm những sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin, nên doanh nghiệp rất khó triển khai, vì làm thì rất sợ sai. "Nếu không có cơ chế thử nghiệm, làm rất sợ sai", ông Vĩnh nhấn mạnh.

Anh Trần Quang Hưng, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại hội nghị NGUYỆT ÁNH

Vì vậy, theo ông Vĩnh, hội nghị này rất có giá trị để các đơn vị như VNPT được tham gia đóng góp ý kiến và cùng với tổ chức Đoàn đề xuất, kiến nghị nhằm thúc đẩy việc tổ chức các cơ chế thử nghiệm (sandbox) để triển khai các sản phẩm công nghệ một cách an toàn.

"Cần ban hành quy định cụ thể về sandbox, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và tăng cường sự phối hợp của cơ quan quản lý trong việc đưa sản phẩm vào thử nghiệm. Nếu không, để doanh nghiệp mày mò thì sẽ đi rất lâu", ông Vĩnh nhấn mạnh.

Người dân bị lừa đảo 8.000 - 10.000 tỉ đồng trên không gian mạng

Tại hội nghị, anh Ngô Anh Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP.Hà Nội), đã thông tin về công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn TP.Hà Nội hiện nay.

Theo anh Đức, hiện ở Việt Nam có 72,7 triệu người sử dụng mạng xã hội nhưng việc đảm bảo an toàn thông tin rất không được chú trọng. Trong khi đó, việc tấn công mã độc ngày càng phát triển, có thể chiếm đoạt ví điện tử của người dùng để thu thập thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Anh Đức cho biết, theo số liệu ghi nhận của công an, năm 2023 người dân bị lừa đảo từ 8.000 - 10.000 tỉ đồng trên không gian mạng.

Anh Ngô Anh Đức thông tin tại hội nghị NGUYỆT ÁNH

"Qua hệ thống giám sát, cảnh báo sớm hoạt động tấn công mạng, năm 2023 ghi nhận 11.823 địa chỉ IP trong nước có dấu hiệu bị nhiễm mã độc, nằm trong các mạng máy tính ma; hơn 34 triệu cảnh báo hoạt động tấn công mạng tại Việt Nam", anh Đức cho biết.

Dẫn dụ về việc nhiều phần mềm của các cơ quan nhà nước bị tấn công, anh Đức cho rằng do các cơ quan, đơn vị đã không đề cao bảo mật thông tin. "Các đơn vị xây dựng nhiều trang web nhưng không bảo mật. Có trường hợp trang web bị tấn công, treo ảnh Huấn hoa hồng lên cả năm mà đơn vị đó cũng không biết", anh Đức cho hay.

Anh Đức đã đưa ra những cảnh báo và nguy cơ mất thông tin cá nhân như: sửa điện thoại, mua bán online hoặc ứng dụng OTP… Từ đó, khuyến cáo người dùng về việc phải tăng bảo mật cá nhân. Đồng thời, anh Đức cũng đề nghị cần tăng cường xây dựng các cơ sở pháp lý liên quan đến quyền sử dụng dữ liệu cá nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các doanh nghiệp công nghệ thông tin cũng chia sẻ và kiến nghị các giải pháp để doanh nghiệp có khung pháp lý khi ứng dụng công nghệ cao.

Ban tổ chức tặng hoa các diễn giả tham gia chương trình NGUYỆT ÁNH

Phát biểu tại chương trình, anh Trần Quang Hưng, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, cho rằng hội nghị đã góp phần tích cực, lan tỏa và mang tới cho đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ, thế hệ khởi nghiệp các khung hành lang pháp lý, kiến thức về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, các hệ thống thông tin về ứng dụng công nghệ tiên phong.

"Thành đoàn Hà Nội hy vọng rằng chuỗi các hội nghị, hội thảo về việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về việc "Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP.Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025", sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy khả năng sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trong thanh niên thủ đô", anh Hưng nói.