New Zealand chào đón World Cup nữ 2023 bằng nghi thức đặc biệt

Màn biểu diễn đặc biệt được bắt đầu bằng phần nhảy dù ở độ cao 5,5 km của VĐV người New Zealand, Brent Findlay. Đáng chú ý, trong suốt chặng đường, Brent Findlay mang theo 1 lá cờ dài 17 m với các hình ảnh của World Cup nữ 2023. Hành trình của Brent Findlay kết thúc khi hạ cánh xuống sân Eden Park. Ngay khi VĐV này đáp xuống sân, nghi lễ karanga và powhiri - nghi lễ chào đón truyền thống của người Maori cũng được bắt đầu.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Fatma Samoura chia sẻ: “Bóng đá gắn kết thế giới và điều đó không thể rõ ràng hơn trong tuần này khi chúng ta có vinh dự được khai mạc World Cup nữ 2023 tại Eden Park. Giải đấu lần này sẽ thực sự là một trải nghiệm chỉ có một lần trong đời đối với mỗi cầu thủ. Với nền văn hóa bản địa độc đáo và những trải nghiệm đẳng cấp thế giới, TP.Auckland là một địa điểm tuyệt vời để tổ chức trận khai mạc. Aotearoa là địa điểm hoàn hảo để tập hợp và tạo sự đoàn kết cộng đồng của chúng ta. Nơi đây sẽ tạo ra một trải nghiệm hấp dẫn và khác biệt thực sự vượt xa sự vĩ đại”.

Eden Park là sân thi đấu thể thao lớn nhất tại New Zealand với sức chứa 50.000 khán giả. Địa điểm này là nơi diễn ra trận đấu khai màn của World Cup nữ 2023 giữa đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Na Uy (20.7). Ngoài ra, đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ so tài với đội tuyển nữ Mỹ tại đây vào ngày 22.7.2023.

Khác với nhiều giải đấu đấu lớn trước đó, FIFA tiết lộ thời gian của lễ khai mạc World Cup nữ 2023 chỉ khoảng 15 phút. Điểm nhấn của phần trình diễn là màn song ca của nhạc sĩ người Úc, Mallrat và nghệ sĩ người New Zealand, Benee với ca khúc “Do It Again”, bài hát chính thức của World Cup nữ 2023. Ngoài ra, sẽ có 3 tiết mục khác được được trình bày bởi những người bản địa Maori ở New Zealand, nhạc giao hưởng Sydney, Úc và nhóm nhạc gồm nhiều trẻ em từ khắp nơi trên thế giới.