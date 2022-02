New Zealand mở cửa đón du học sinh từ tháng 4

Chính phủ New Zealand vừa có thông báo chính thức về lộ trình mở cửa lại biên giới từ ngày 27.2. Trong đó, du học sinh sẽ được chính thức đến nước này học tập như bình thường từ ngày 12.4.

Trong lộ trình 5 bước mở cửa lại biên giới, trước tiên công dân New Zealand được phép trở về nước từ Úc (từ 23 giờ 59 phút ngày 27.2) và sau đó là từ các quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên thế giới.

Từ 23 giờ 59 phút ngày 12.4, chính phủ một lần nữa mở cửa lại biên giới theo diện ngoại lệ lần thứ 4, cho phép 5.000 du học sinh đến New Zealand học tập. Trước đó, vào năm 2020 và 2021, New Zealand đã có 3 đợt mở cửa biên giới tương tự để đón 2.250 sinh viên quốc tế, theo thông tin từ Cơ quan giáo dục New Zealand (ENZ).

Những đối tượng đang có thị thực tạm thời còn hiệu lực, bao gồm học sinh, sinh viên và đáp ứng đủ các điều kiện thị thực cũng được quay trở lại New Zealand trong đợt này.





Đến tháng 10.2022, New Zealand mở cửa biên giới hoàn toàn, cho phép nhập cảnh đối với công dân từ mọi nơi trên thế giới. Khi đó, tất cả các loại thị thực sẽ mở lại hoàn toàn. Quy trình xét duyệt thị thực cũng sẽ trở lại bình thường.

Ông Grant McPherson, Tổng giám đốc điều hành ENZ, cho biết việc mở lại biên giới cho phép lĩnh vực giáo dục quốc tế mở dần trong năm 2022.

“Chính phủ New Zealand đã thể hiện cam kết đối với du học sinh và các tổ chức giáo dục khi khôi phục việc xử lý thị thực như bình thường kể từ tháng 10.2022. Điều này tạo điều kiện thuận lợi sinh viên quốc tế có kế hoạch đến New Zealand du học từ năm 2023”, ông McPherson cho biết.