Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe khẳng định, lãnh đạo Quốc hội New Zealand hết sức coi trọng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác sau nhiều năm hai bên chưa có dịp trao đổi đoàn lãnh đạo quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, chuyến thăm lần này của Đoàn là nhằm góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ với New Zealand trên tất cả các kênh.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá quan hệ chính trị - đối ngoại giữa hai nước phát triển ngày càng tin cậy, hai bên chia sẻ nhiều giá trị, lợi ích chiến lược với tư cách là các đối tác, bạn bè gắn bó, đây là điều có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới diễn biến phức tạp, khó lường hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Adrain Rurawhe nhấn mạnh quan hệ hai nước có một lịch sử rất đáng tự hào, phát triển mạnh mẽ, trở thành Đối tác Toàn diện năm 2009 và Đối tác Chiến lược năm 2020. Ông Rurawhe bày tỏ giao lưu nhân dân hai nước là lĩnh vực quan trọng, cần quan tâm thúc đẩy và cho biết Việt Nam là điểm đến yêu thích của nhiều người New Zealand, trước đại dịch, hàng năm có khoảng 40.000 người New Zealand đã đến thăm Việt Nam.

Chủ tịch Rurawhe cũng đánh giá sinh viên Việt Nam theo học tại New Zealand thông minh, sáng tạo, sẽ là nguồn đóng góp tích cực cho nhân lực Việt Nam; khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam. Chủ tịch Adrain Rurawhe cho biết trong ngôn ngữ người bản địa Maori của New Zealand “điều quan trọng nhất, quan trọng nhất, quan trọng nhất trên thế giới là con người, con người và con người”.

Hai bên nhất trí về việc cần tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, đưa lĩnh vực này thành động lực phát triển của quan hệ hai nước và cho rằng các hiệp định thương mại tự do mà hai nước đều là thành viên như AANZFTA, RCEP, CPTPP là các khuôn khổ quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế.





Hàng không Việt Nam sẵn sàng bay thẳng tới các thành phố lớn của New Zealand

Hai nhà lãnh đạo cho rằng bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như GD-ĐT, du lịch, văn hoá, thể thao, lao động, nông - lâm - ngư nghiệp…, và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, tiềm năng như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu….

Chủ tịch Rurawhe đánh giá cao việc Việt Nam vừa chính thức công bố mở cửa thị trường cho quả dâu tây và quả bí ngô của New Zealand. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh hai nước có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực lao động, đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai chương trình lao động kỳ nghỉ và sớm đàm phán, ký kết một thỏa thuận về hợp tác lao động song phương và khẳng định các hãng hàng không Việt Nam sẵn sàng mở thêm các đường bay thẳng tới các thành phố lớn của New Zealand.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn và đề nghị Chủ tịch Quốc hội Adrian Rurawhe tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, trở thành cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước.

Hai chủ tịch quốc hội khẳng định vai trò quan trọng, thực chất của hợp tác nghị viện trong việc tăng cường quan hệ giữa các quốc gia. Duy trì tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác đa phương, diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như IPU, APPF... đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí chân thành và tin cậy. Chủ tịch Quốc hội Adrain Rurawhe cảm ơn lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và khẳng định sẽ sớm thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.