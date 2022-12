Nhiều cơ hội tăng cường hợp tác Việt Nam - New Zealand

Hai nền kinh tế bổ sung cho nhau

Phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam - New Zealand diễn ra vào chiều 5.12, tại thủ đô Wellington, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết hai nước đang hướng đến mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương khoảng 2 tỉ USD, nhưng mục tiêu này còn rất khiêm tốn so với tiềm năng kinh tế của cả hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nhận định quan hệ kinh tế Việt Nam và New Zealand đang có rất nhiều thuận lợi khi hai bên đều là thành viên của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới chủ chốt như: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế khu vực (RCEP), Úc - New Zealand - ASEAN. Vì thế, hai nước có rất nhiều tiềm năng và thế mạnh để đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong điều kiện thương mại toàn cầu, đầu tư toàn cầu đang có những đứt gãy do hậu quả của đại dịch Covid-19 và diễn biến khó lường của tình hình thế giới.

Cùng với đó, Việt Nam và New Zealand là thành viên của 4 khuôn khổ hợp tác khu vực quan trọng nhất là: Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ASEAN, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM). “Những kết nối kinh tế sâu rộng ở cả cấp độ song phương và khu vực như vậy sẽ đảm bảo duy trì chuỗi cung ứng, giảm bớt các rào cản đối với thương mại quốc tế, đồng thời sẽ tạo ra không gian hợp tác kinh tế mới, rộng lớn hơn và đặc biệt là hai nền kinh tế không cạnh tranh trực tiếp với nhau mà có tính chất bổ sung cho nhau. Đây là mối quan hệ hợp tác bổ sung cho nhau khi Việt Nam là một quốc gia đang phát triển và New Zealand là một nước công nghiệp phát triển của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD)”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ngoài những lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội nhất trí với ý kiến của các doanh nghiệp New Zealand về việc hai nước có thể mở rộng hợp tác đối với rất nhiều lĩnh vực khác như: khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi năng lượng công bằng... Đây cũng là những vấn đề mang tính toàn cầu mà Việt Nam đang tập trung thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục

Trước đó, vào sáng 5.12, Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Việt Nam - New Zealand đã diễn ra ở Trường đại học Waikato (TP.Hamilton). Đây là sự kiện nối tiếp Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand trong bối cảnh mới”, được tổ chức tại Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vào tháng 11 vừa qua.





Tham dự diễn đàn vào sáng 5.12, Chủ tịch Quốc hội cho biết trong tổng số hơn 435 tỉ USD thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam hiện có 500 dự án với tổng số vốn khoảng 5 tỉ USD trong lĩnh vực giáo dục. Nhiều trường đại học hàng đầu thế giới đã mở cơ sở đào tạo trực tiếp tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong muốn sẽ có ngày càng nhiều các trường đại học của New Zealand hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, không chỉ dừng lại ở việc liên kết giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm quản trị đại học... mà còn trực tiếp mở cơ sở tại Việt Nam.

Tại sự kiện trên, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam đã công bố thành lập. Bên cạnh đó, đại diện các cơ sở giáo dục đại học đã trao đổi, giới thiệu các cơ hội hợp tác giữa hai bên. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Anand Satyanand, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Waikato, nguyên toàn quyền New Zealand đã chứng kiến lãnh đạo các trường đại học hai nước trao đổi 10 Biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết; trong đó tập trung vào những lĩnh vực giáo dục, đào tạo gồm: thực phẩm, nông nghiệp, xây dựng công trình, kinh tế, quản trị kinh doanh, sinh học, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, đào tạo cử nhân ngành sư phạm tiếng Anh, đào tạo nghiên cứu quản lý tài nguyên và biến đổi khí hậu, trao đổi học thuật, trao đổi giáo viên và sinh viên, quản trị khách sạn…

Cầu nối vững chắc cho quan hệ song phương Chiều 5.12, tại thủ đô Wellington, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand. Báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung cho biết tháng 5 vừa qua, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, Tổng hội Sinh viên toàn New Zealand đã được thành lập, là thành viên của Hội Sinh viên Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch Hội Người Việt tại thủ đô Wellington, thông tin cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand khoảng 10.000 - 11.000 người, trong đó có khoảng 7.500 - 9.000 người định cư lâu dài, còn lại là du học sinh; 70% bà con sinh sống ở Auckland, còn lại sinh sống rải rác ở các thành phố khác. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội mong bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau; tuân thủ các quy định pháp luật của New Zealand, tô đẹp hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè sở tại, tiếp tục đóng góp tâm huyết và trí tuệ cho công cuộc phát triển đất nước và trở thành cầu nối vững chắc cho mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand.