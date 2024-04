Neymar xem xét chia tay Al Hilal, chọn Inter Miami với Messi hay trở về CLB Santos

Neymar, 32 tuổi, vẫn đang dưỡng thương dài hạn sau phẫu thuật đầu gối, khả năng anh chỉ trở lại thi đấu từ tháng 8 năm nay. Ngôi sao người Brazil này cũng chắc chắn bỏ lỡ kỳ Copa America diễn ra vào tháng 6 tới đây.

Neymar vừa quay về Brazil cuối tuần qua sau khi bất ngờ đến Mỹ gặp Chủ tịch CLB Inter Miami, ông David Beckham AFP

"Trước một loạt sự cố về bản thân sau khi chọn đến Ả Rập Xê Út thi đấu, Neymar dù vẫn còn hợp đồng với CLB Al Hilal (đến tháng 6.2025), đang tìm cách chia tay đội bóng này để tìm điểm đến mới của sự nghiệp. Trong tuần qua, sau khi gặp gỡ thân mật với Chủ tịch CLB Inter Miami, ông David Beckham tại Mỹ, Neymar đã quay về Brazil và đến thăm CLB thời thơ ấu Santos. Tại đây, Neymar hứa hẹn với các lãnh đạo đội bóng này, rằng anh sẽ trở lại khoác áo đội bóng vào mùa giải 2025", tờ AS cho biết, dựa trên nguồn tin từ trang UOL (Brazil).

Neymar chuyển đến Al Hilal với mức phí chuyển nhượng lên đến 90 triệu euro hồi tháng 8.2023 từ CLB PSG. Tại Ả Rập Xê Út, mỗi năm danh thủ này nhận lương và thu nhập khác tổng cộng lên tới 150 triệu euro, gấp 6 lần so với thu nhập có từ đội bóng thành Paris trước đây.

"Bất kể đang có thu nhập rất cao, Neymar sau khi chỉ thi đấu có 5 trận cho Al Hilal ghi 1 bàn và có 3 kiến tạo thành bàn trước khi nghỉ thi đấu cho đến nay, đang tìm cách rời khỏi CLB này để làm lại sự nghiệp.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Neymar lựa chọn việc gia nhập CLB Inter Miami với người bạn thân Messi hay trở lại Santos cho chặng cuối của sự nghiệp. Chủ tịch CLB Santos, ông Marcelo Teixeira xác nhận cuộc đàm phán với Neymar đang tiến triển tốt đẹp, nhưng chỉ là khi cầu thủ này bình phục chấn thương, hoàn tất trải nghiệm thi đấu ở Ả Rập Xê Út và trên hết phải giảm lương đáng kể, mới có thể trở về Brazil khoác áo đội bóng cũ", tờ AS bày tỏ.

David Beckham (phải) và vợ vừa gặp Neymar (giữa) tại Mỹ David Beckham/Instagram

"Một kế hoạch khác và được xem rất khả dĩ cho Neymar, trước khi quay lại CLB Santos như mong muốn. Đó là chọn đến Inter Miami với Messi, cùng Jordi Alba, Sergio Busquets và Luis Suarez như hồi còn ở Barcelona, chinh phục bóng đá Mỹ trong 1 hoặc 2 năm, rồi quay về Brazil.

Tại Mỹ, Neymar hoàn toàn có nhiều khả năng sẽ được trả mức thu nhập cao, giống như trường hợp Messi đang nhận hiện nay, bao gồm mức lương cố định ở Inter Miami và các thu nhập khác từ bản quyền truyền hình, bán trang phục… Chủ tịch Inter Miami, ông David Beckham có tham vọng chiêu mộ một đội hình toàn sao cho đội bóng cũng do ông làm đồng sở hữu. Do đó, rất có thể khi giải MLS (Mỹ) thay đổi các chính sách về chuyển nhượng từ tháng 7 năm nay, ông David Beckham sẽ tìm cách để đưa Neymar đến Inter Miami", tờ AS chia sẻ.