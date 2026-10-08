Nga cảnh báo 'thông tin sai lệch' liên quan dịch hạch, Mông Cổ có động thái

Trang tin People of Baikal ở Nga hôm 2.10 đưa tin một phụ nữ 28 tuổi làm việc tại Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk tại thành phố Shelekhov thuộc vùng Siberia đã tử vong vì căn bệnh này. Nguyên nhân có thể là do lây nhiễm từ một ống nghiệm bị vỡ.

Hình ảnh được chụp vào ngày 7.10 về một bệnh viện truyền nhiễm tại thị trấn Shelekhov, nơi một nhân viên của Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk đã qua đời Ảnh: AFP

Giới chức Nga đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các thông tin này, khẳng định người phụ nữ tử vong do viêm phổi và nhấn mạnh rằng không có nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Tuy nhiên, mối lo ngại của quốc tế ngày càng gia tăng về trường hợp tử vong cũng như nghi vấn về việc một nhân viên thứ hai tại viện nghiên cứu đã đổ bệnh, theo AFP.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã hối thúc Moscow làm rõ "các thông tin trên truyền thông về một nhân viên thứ hai mắc bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân" tại Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk.

Khi được hỏi về thông tin liên quan đến ca nghi nhiễm dịch hạch thứ hai, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 7.10 nói với các phóng viên rằng "phần lớn những gì truyền thông đưa tin về tình hình này là sai lệch", theo AFP. Ông Peskov nhấn mạnh người dân chỉ nên dựa vào các tuyên bố chính thức từ cơ quan giám sát y tế Nga Rospotrebnadzor.

Rospotrebnadzor trước đó cùng ngày thông báo đã xác định "không có nguy cơ dịch bệnh đối với người dân". Cơ quan này cho hay các cuộc điều tra kỹ lưỡng không phát hiện "tình trạng khẩn cấp" nào và phòng thí nghiệm đã tuân thủ "quy trình kiểm soát thích hợp khi làm việc với các vi sinh vật gây bệnh".

Nước láng giềng Mông Cổ hôm 7.10 thông báo đã ra lệnh áp dụng các biện pháp "giám sát y tế" tại khu vực biên giới giáp Nga. Dù khẳng định "mức độ rủi ro hiện tại là thấp", Bộ Y tế Mông Cổ thông báo đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa cũng như duy trì công tác giám sát và theo dõi liên tục để ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn.

Bộ này cho biết thêm các cửa khẩu biên giới tại tỉnh Selenge vẫn hoạt động bình thường, với các biện pháp giám sát và theo dõi y tế đang được triển khai tại biên giới, theo AFP.

Khi được hỏi liệu có yếu tố "vũ khí sinh học" nào liên quan dịch hạch ở Siberia hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục: "Chúng tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi sẽ sớm làm rõ vấn đề, nhưng chúng tôi không nghĩ là có chuyện đó. Như lời [phía Nga] nói thì tình hình đang được kiểm soát. Nhưng quý vị biết đấy, người ta cũng từng nói như thế về những chuyện khác trước đây".