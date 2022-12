Nga đang phải 'vét kho' tên lửa cũ để tấn công Ukraine?

Báo The New York Times dẫn lời ông Vadym Skibitsky, phó giám đốc cơ quan tình báo quân đội Ukraine, sau các đợt tập kích tên lửa của Nga hồi tháng 10, phía Ukraine đã phát hiện những mảnh vụn của các tên lửa hành trình Kh-55 do chính một nhà máy vũ khí của Ukraine chế tạo.

Số tên lửa này đã được bàn giao cho Nga trong thập niên 1990 theo một thỏa thuận nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Ông Skibitsky nói với The New York Times rằng những tên lửa này đã bị gỡ bỏ đầu đạn và được phóng ra nhằm mục đích gây nhiễu cho hệ thống phòng không Ukraine.

Việc Nga tháo bỏ đầu đạn của các tên lửa hành trình có khả năng mang vũ khí hạt nhân trước khi bắn vào Ukraine đã được Bộ Quốc phòng Anh đề cập trong một bản tin vào cuối tháng 11.

Theo Bộ Quốc phòng Anh nhận định, chiến thuật này của Nga “cho thấy mức độ cạn kiệt” của kho vũ khí tên lửa tầm xa của nước này.

Đầu tháng 12, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines cho biết các lực lượng Nga đang sử dụng kho vũ khí của họ nhanh hơn tốc độ sản xuất và đang phải tìm kiếm nguồn cung cấp mới.





Ông Skibitsky nói với The New York Times rằng kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2, các nhà máy vũ khí của Nga đã có thể chế tạo thêm 240 tên lửa hành trình chính xác Kh-101 và khoảng 120 tên lửa hành trình Kalibr phóng từ tàu chiến.

Ông Skibitsky cũng đưa ra đánh giá chi tiết theo đó "Nga còn tên lửa cho 3 đến 5 đợt tập kích nữa. Tính toán này dựa trên giả định rằng Moscow sử dụng 80 đến 90 tên lửa trong một đợt tấn công", ông nói.

Ông cũng vạch ra bốn hướng cơ bản mà Nga sẽ phóng tên lửa vào Ukraine từ biển Đen ở phía nam, từ khu vực xung quanh biển Caspi ở phía đông nam, từ Nga ở phía đông và từ Belarus ở phía bắc.