Nga đối diện áp lực mới

Trong chuyến công du một ngày tại Washington D.C. hôm 28.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có hàng loạt cuộc gặp quan trọng nhằm thuyết phục Mỹ tăng cường hỗ trợ, đồng thời gia tăng áp lực buộc Nga quay lại bàn đàm phán.

Chuyến đi của ông Zelensky

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Zelensky đã thảo luận việc tăng cường sản xuất vũ khí của Ukraine, cũng như nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột với Nga. "Đó là một cuộc gặp tốt đẹp. Tổng thống Trump và tôi đã thảo luận về việc cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot và một số ý tưởng khác có thể hữu ích. Chúng tôi cũng nói về ngoại giao, điều quan trọng là phải khôi phục tiến trình ngoại giao", theo trang The Kyiv Independent ngày 29.7 dẫn lời ông Zelensky. Ông Trump cho biết "nhiều vấn đề được thảo luận và cuộc gặp diễn ra rất tốt đẹp", nhưng chưa tiết lộ chi tiết.

Phái đoàn Ukraine và phái đoàn Mỹ (phải) tại Nhà Trắng hôm 28.7 Ảnh: AFP

Viết trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky cho biết thêm ông đã gặp các lãnh đạo Hãng Lockheed Martin để thảo luận về việc hợp tác sâu rộng hơn về sản xuất quốc phòng và trao đổi công nghệ. Đây là hãng sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Patriot, vũ khí Ukraine đang rất cần để tăng cường phòng thủ trước mùa đông tới.

Một nhà kho của Wildberries tại TP.Ryazan bốc cháy hôm 29.7 Ảnh: Reuters

Trong một cuộc gặp với các thượng nghị sĩ Mỹ tại Điện Capitol, ông Zelensky một lần nữa nhấn mạnh lý do Ukraine cần hệ thống tên lửa Patriot, cũng như việc cần phải cấm vận toàn diện để gia tăng áp lực lên Nga. Trong ngày 28.7, Thượng viện Mỹ bỏ phiếu với tỷ lệ 86-12, thông qua dự luật cấm vận nhằm vào các quan chức, doanh nhân, cơ sở tài chính và "hạm đội bóng tối" của Nga. Theo AFP, dự luật còn cấp quyền cho Tổng thống Trump áp thuế lên đến 100% đối với hàng hóa từ các khách hàng lớn mua dầu và khí đốt của Nga.

Hội đàm giữa Tổng thống Zelensky với Tổng thống Trump bàn chuyện gì?

Triển vọng hòa bình

Theo tờ Politico, chuyến công du của ông Zelensky đã thuyết phục được nhiều nghị sĩ Mỹ về khả năng buộc Nga quay lại bàn đàm phán, thông qua chiến lược gây áp lực đối với Moscow. Trả lời phỏng vấn trên Fox News hôm 28.7, ông Zelensky nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mất thế chủ động trong cuộc chiến với Ukraine, nhưng vẫn từ chối tuyên bố ngừng bắn. Trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng, các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner của Tổng thống Trump đồng ý đến Ukraine lần đầu kể từ chiến sự, nhằm thúc đẩy đàm phán với Nga, nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể. Tờ The Hill dẫn các nguồn thạo tin cho hay 2 đặc phái viên này dự kiến đến Moscow sau khi đến Kyiv.

Ông Zelensky và các nghị sĩ Mỹ phát biểu với báo giới tại Điện Capitol hôm 28.7 Ảnh: AP

Nga chưa bình luận về những thông tin trên. Hôm 27.7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow sẵn sàng xem xét các ý tưởng và đề xuất mới liên quan tiến trình hòa bình Ukraine. Phát biểu được đưa ra sau khi một nguồn tin cho hay giới chức Mỹ và Ukraine đã thảo luận đề xuất ngừng bắn trên không giữa Nga và Ukraine nhằm tiến tới đàm phán.