Washington gia tăng sức ép thương mại lên nhiều đối tác

Cụ thể, Reuters hôm qua (27.6) đưa tin Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) thông báo sẽ mở rộng lệnh cấm nhập khẩu đối với các thiết bị viễn thông và camera giám sát từ những nhà sản xuất công nghệ lớn của Trung Quốc, dựa trên lệnh hạn chế đã có từ năm 2022. Trước đây, Washington chỉ cấm các thiết bị đời mới (sản xuất từ cuối năm 2022), song giờ đây phạm vi cấm sẽ bao gồm cả các mẫu thiết bị đời cũ hơn.

Tàu container tại cảng Oakland, bang California (Mỹ) Ảnh: Reuters

Mỹ viện dẫn lo ngại an ninh để mở rộng lệnh cấm và quyết định này dự kiến có hiệu lực từ đầu tháng 7, đánh dấu bước đi tiếp theo trong chuỗi biện pháp siết chặt công nghệ Trung Quốc. Ngoài ra, FCC đang cân nhắc cấm các nhà mạng Mỹ kết nối với các công ty viễn thông Trung Quốc, động thái có thể ngăn các doanh nghiệp từ quốc gia tỉ dân vận hành trung tâm dữ liệu tại Mỹ.

Bên cạnh đòn thương mại với Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Donald Trump còn cảnh báo sẽ áp thuế 100% đối với những nước đánh thuế kỹ thuật số với các công ty Mỹ, thông báo được cho là nhắm trực tiếp vào Liên minh châu Âu (EU). Viết trên mạng xã hội ngày 26.6, ông Trump nêu rõ: "Nhiều nước châu Âu đang thảo luận áp thuế dịch vụ kỹ thuật số với công ty Mỹ, vài nước đã làm vậy. Quốc gia nào áp loại thuế đó sẽ lập tức chịu thuế 100% đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ".

Chủ nhân Nhà Trắng còn cảnh báo rằng mức thuế 100% trên sẽ thay thế mọi thỏa thuận thương mại hiện có, bao gồm thỏa thuận mà Mỹ và EU đạt được năm ngoái (vừa được EU thông qua hồi giữa tháng 6) nhằm ấn định mức thuế 15% đối với hàng hóa EU xuất sang Mỹ.

Tại châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định nước này sẽ không nhân nhượng để hủy bỏ thuế kỹ thuật số 3% mà Paris đã áp dụng từ năm 2019. Đây là mức thuế yêu cầu các công ty công nghệ quy mô lớn phải nộp khi có hoạt động kinh doanh trực tuyến ở nước sở tại. Do phần lớn doanh nghiệp chịu mức thuế này đều là các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ, giới chức Washington coi loại thuế trên mang tính phân biệt và đối xử không công bằng.

Đài CNN dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng không dễ để Tổng thống Trump áp thuế 100% như ông đã nêu, bởi lẽ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 đã tước đi vũ khí thuế quan mạnh nhất của ông, khi ngăn lãnh đạo Mỹ dùng Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA). Dù vậy, ông Trump vẫn có thể sử dụng các lá bài khác, như viện dẫn các báo cáo điều tra thương mại để làm cơ sở áp thuế.