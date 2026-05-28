Nga ký thỏa thuận xây nhà máy điện hạt nhân ở Kazakhstan

Kazakhstan, quốc gia sản xuất uranium lớn nhất thế giới và từng chịu ảnh hưởng nặng nề từ các vụ thử hạt nhân từ thời Liên Xô, đã cân nhắc khả năng xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong ít nhất 2 thập niên qua, theo Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev trong một buổi lễ ký kết sau cuộc gặp của họ tại thủ đô Astana của Kazakhstan ngày 28.5 Ảnh: Reuters

"Thỏa thuận được ký kết hôm nay về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Balkhash đóng vai trò quan trọng", Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thủ đô Astana của Kazakhstan.

Tổng thống Tokayev nói thêm: "Tôi muốn cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn trong việc thực hiện dự án quy mô lớn này". Hai bên cũng đã ký một thỏa thuận về việc cung cấp tín dụng xuất khẩu của Nga để tài trợ cho dự án điện hạt nhân.

Kazakhstan đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2024 ủng hộ việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân và chọn làng Ulken, nằm trên bờ hồ Balkhash và ở phía đông nam của Kazakhstan, làm địa điểm xây dựng nhà máy.

Trong tháng trước, cơ quan năng lượng hạt nhân của Kazakhstan thông báo Nga sẽ cho nước này vay khoảng 85% trong tổng kinh phí 15 tỉ USD để xây dựng nhà máy điện hạt nhân có hai lò phản ứng. Kazakhstan, một quốc gia với 20,5 triệu dân, dự kiến sẽ có công suất điện hạt nhân đạt 2,4 gigawatt vào năm 2035.

Phát biểu trong cuộc hội đàm với sự tham gia của một nhóm đại biểu mở rộng ở Astana vào ngày 28.5, Tổng thống Putin nói rằng sự hợp tác giữa Nga và Kazakhstan trong nhiều hiệp hội quốc tế là một ví dụ về sự tương tác mang tính xây dựng trên trường quốc tế, theo Hãng tin TASS.