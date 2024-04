Nga mất chủ bài và ảnh hưởng

Hơn thế nữa, Nga rất có thể sẽ bị mất vị thế và ảnh hưởng gây dựng nên được lâu nay ở Armenia và vùng Caucasus. Trong thực chất, đây cũng còn là thất bại của Nga trong chính sách cân bằng quan hệ giữa Azerbaijan và Armenia.

Lực lượng Nga tại Nagorno - Karabakh vào năm 2020 REUTERS

Kết cục này đối với Moscow không bất ngờ bởi là kết quả của cả một quá trình. Nga có căn cứ quân sự ở Armenia và Armenia vốn tham gia liên minh an ninh Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể do Nga chủ xướng và lãnh đạo. Rồi Nga đồn trú binh sĩ ở vùng lãnh thổ Nagorno - Karabakh. Vậy mà Nga không giúp Armenia bị mất hẳn vùng này về tay Azerbaijan và không ngăn cản được việc hàng trăm ngàn người Armenia sống ở vùng Nagorno - Karabakh buộc phải rời bỏ quê hương chạy tị nạn về Armenia. Một khi chứng kiến Nga không hành động để giải cứu Armenia vào những thời điểm đất nước nhỏ này cần mối quan hệ đồng minh quân sự, quốc phòng và an ninh với Nga nhất, thì việc Armenia rời khỏi Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể, tham gia Tòa án hình sự quốc tế bất chấp sự phản đối của Nga và lên tiếng đòi Nga đóng cửa căn cứ quân sự của Nga ở Armenia chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nga rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi Nagorno-Karabakh

Vì những lợi ích quốc gia cơ bản và thiết thực của chính mình, Armenia phải từ bỏ quan hệ đồng minh chiến lược lâu nay với Nga để chuyển sang dựa cậy vào Mỹ, EU và NATO cũng như tự tìm kiếm thỏa thuận thỏa hiệp trực tiếp với Azerbaijan. Mỹ, EU và NATO như thể cầu được ước thấy. Cho nên sẽ không sai gì khi cho rằng trên phương diện này, Nga đã bị thua phương Tây.

Không ai dám chắc biết rõ nguyên nhân là đâu. Có thể Nga không coi trọng khu vực này nữa về chiến lược. Cũng có thể Nga quá bận rộn và tập trung tất cả cho cuộc chiến ở Ukraine và cuộc đối đầu với phương Tây.