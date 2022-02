Nga mỉa mai phương Tây vì không có chuyện gì xảy ra trong ngày 16.2

Theo The Guardian, truyền thông Nga đã mỉa mai phương Tây sau khi ngày 16.2 - thời điểm Mỹ vào tuần trước cảnh báo các đồng minh rằng Nga có thể đưa quân sang biên giới Ukraine - trôi qua mà không có biến động nào.

“Thật là một ngày kỷ niệm đáng buồn, ngày không xâm lược Ukraine”, bà Olga Skabeeva, người dẫn chương trình "60 Phút" của truyền hình nhà nước Nga, nói khi đứng trên sân khấu được trang trí bằng logo của các báo Anh Daily Mirror và Daily Mail.

Các nhà lãnh đạo phương Tây, dẫn đầu là Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã công khai cái họ cho là kế hoạch xâm lược Ukraine của Nga với hy vọng rằng việc vạch trần động thái mà Điện Kremlin đang dự tính có thể ngăn chặn một cuộc chiến.

Tuy nhiên, việc cảnh báo cụ thể về thời điểm Nga có thể tấn công đã khiến phương Tây trở thành mục tiêu chế giễu lớn ở Moscow.





Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã "yêu cầu các hãng cung cấp thông tin sai lệch của Mỹ và Anh - Bloomberg, The New York Times, The Sun,…- thông báo về lịch trình 'các cuộc xâm lược' của Nga trong năm tới. Tôi muốn lên kế hoạch đi nghỉ mát”.

Trước đó một ngày, bà Zakharova viết: “Ngày 15.2 sẽ được ghi nhớ là ngày chiến dịch tuyên truyền chiến tranh phương Tây thất bại. Họ bị bêu xấu, bị tiêu diệt mà chẳng cần đến một phát súng nổ”.

Tuy nhiên, The Guardian đưa tin tình hình ở biên giới Ukraine không có nhiều thay đổi. Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15.2 tuyên bố "rút một phần" lực lượng, chỉ có hai đơn vị Nga chính thức rời Crimea trở về căn cứ. Trong khi đó, các nhà phân tích của Đội Tình báo Xung đột cho biết họ đã xác định được một lô pháo phản lực TOS-1A đang được bốc dỡ tại Kursk, miền nam nước Nga.

Các thông tin Mỹ đưa ra cũng cho biết tuần này là sự khởi đầu của thời điểm Nga có thể khởi động một chiến dịch tấn công Ukraine.