Nga miễn visa, du khách cần biết gì trước khi lên đường?

Nga miễn visa, thêm động lực cho người mê du lịch

Ngày 13.10, Chinhphu.vn đăng tải thông tin Sắc lệnh số 730 do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ký ngày 12.10, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được phép nhập cảnh và lưu trú tại Nga không cần thị thực (visa) trong thời gian tối đa 30 ngày. Quy định miễn thị thực không áp dụng đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga nhằm mục đích lao động, bao gồm hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú tại Nga. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 15.10.2026 và quy định miễn thị thực được áp dụng đến ngày 15.10.2027.

Thông tin trên đang thu hút sự quan tâm của những người yêu du lịch. Việc giảm bớt thủ tục xin visa được kỳ vọng giúp hành trình đến xứ sở bạch dương thuận tiện hơn, đặc biệt với những người muốn tự lên lịch trình.

Nguyễn Chi Na, ở P.Kim Tân, tỉnh Lào Cai, đang lên kế hoạch du lịch Nga trong 15 ngày vào dịp Tết Nguyên đán. Với chị, việc miễn visa là một trong những yếu tố tạo động lực thực hiện chuyến đi.

“Cứ nghĩ đến một nước mà chỉ cần xách ba lô lên và đi, không phải khai báo làm e-visa, là thấy thoải mái”, chị Na chia sẻ. Chị yêu thích cảnh mùa đông tuyết phủ và muốn tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nước Nga vào thời điểm này.

Dù đã tìm hiểu kinh nghiệm từ các hội nhóm du lịch, chị Na dự trù khoảng 70–75 triệu đồng cho chuyến đi 15 ngày.

Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông trong thời gian lưu trú tối đa 30 ngày ẢNH: NGUYỄN ANH DŨNG

Trong khi đó, Vũ Phong, ở P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, cũng có kế hoạch quay lại Nga vào dịp Tết Nguyên đán sau chuyến đi 17 ngày vào năm ngoái. Theo Phong, vé máy bay là khoản chi đáng kể nhưng vẫn có thể tìm được lựa chọn phù hợp nếu chủ động săn vé.

Ở chuyến đi trước, Phong cho biết tổng chi phí khoảng 43 triệu đồng, trong đó vé máy bay khoảng 14 triệu đồng. Để khắc phục rào cản ngôn ngữ, anh nhờ một người đang sống tại Nga hỗ trợ đặt phòng, tàu xe, tư vấn lịch trình và xử lý những tình huống phát sinh.

Theo Phong, phần lớn người dân Nga mà anh gặp không giao tiếp được bằng tiếng Anh, khiến việc tìm hiểu thông tin hoặc giải quyết sự cố đôi lúc mất thời gian. Một kinh nghiệm tiết kiệm chi phí của anh là hạn chế ăn ngoài, ưu tiên mua thực phẩm về tự nấu khi có điều kiện lưu trú phù hợp.

Mùa thu lá vàng ở Nga ẢNH: NGUYỄN ANH DŨNG

Du lịch túc ở Nga: Chi phí không chỉ nằm ở vé máy bay

Nguyễn Bích Ngọc, sống tại P.Tây Hồ, TP.Hà Nội, là người yêu du lịch từng đi qua 80 quốc gia. Trong chuyến đi Nga kéo dài 13 ngày, cô khám phá Moscow, Saint Petersburg và một số điểm đến thuộc vùng Karelia như Sortavala, Petrozavodsk và đảo Kizhi. Tổng chi phí khoảng 55 triệu đồng, gồm 20 triệu đồng vé máy bay khứ hồi, 20 triệu đồng khách sạn và tàu xe, cùng 15 triệu đồng ăn uống, tham quan.

Theo Ngọc, nếu có khoảng 7–9 ngày, du khách có thể tập trung khám phá Moscow và Saint Petersburg. Với hành trình 10–14 ngày, có thể cân nhắc bổ sung Karelia để trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên và những điểm đến ít phổ biến hơn.

ẢNH NGUYỄN BÍCH NGỌC

Chị Ngọc đã dành 13 ngày để khám phá xứ sở bạch dương ẢNH: NGUYỄN BÍCH NGỌC

Nguyễn Anh Dũng, ngụ ở P.Bình Thạnh, TP.HCM, cũng đã đến Nga ba lần, trải nghiệm các mùa hè, thu và đông. Trong chuyến đi gần nhất vào tháng 10.2025, anh dành 17 ngày khám phá nước Nga với tổng chi phí khoảng 42 triệu đồng, bao gồm toàn bộ chuyến đi và 8 chặng tàu.

Mỗi mùa, Dũng lại lựa chọn một hành trình khác nhau. Nếu mùa hè gắn với những đêm trắng tại Saint Petersburg, mùa đông đưa anh đến Murmansk để tìm cơ hội ngắm cực quang và khám phá hang băng ở hồ Baikal.

Tuy nhiên, theo Dũng, du lịch tự túc tại Nga có những trở ngại riêng. Thẻ Visa và Mastercard do ngân hàng nước ngoài phát hành có thể không sử dụng được cho các giao dịch nội địa tại Nga. Một số dịch vụ đặt phòng, vé tàu hoặc vé tham quan yêu cầu phương thức thanh toán nội địa, khiến du khách phải tìm hiểu kỹ từ trước.

Để chuẩn bị, Dũng thường lên lịch trình theo từng thành phố, kiểm tra các chặng di chuyển, dự phòng tiền mặt và lưu sẵn bản đồ ngoại tuyến, thông tin khách sạn cùng vé điện tử.

Chi phí thực tế có thể chênh lệch đáng kể tùy thời điểm, số ngày, lịch trình và cách lưu trú. Vì vậy, các con số từ trải nghiệm cá nhân chỉ nên dùng để tham khảo.

Bảo tàng cung điện mùa đông ở Saint Petersburg ẢNH: NGUYỄN ANH DŨNG

Miễn visa nhưng vẫn cần chuẩn bị kỹ trước khi lên đường

Theo ông Trần Quan Vinh, nhà sáng lập Công ty du lịch Passport Lounge, những khó khăn lớn nhất mà khách Việt có thể gặp khi du lịch Nga tự túc là thanh toán quốc tế, kết nối internet và rào cản ngôn ngữ.

“Nhiều du khách Việt chưa lường trước việc thẻ thanh toán quốc tế phát hành tại Việt Nam không sử dụng được ở Nga, trong khi mua SIM, đặt vé tàu hay thanh toán dịch vụ trực tuyến cũng có những hạn chế”, ông Vinh cho biết.

Theo ông, chính sách miễn visa có thể tạo thêm động lực để du khách Việt lựa chọn Nga, nhất là những người yêu thích du lịch tự túc hoặc muốn khám phá điểm đến mới. Tuy nhiên, việc không cần xin visa không đồng nghĩa với việc có thể bỏ qua các yêu cầu nhập cảnh, giấy tờ và thủ tục liên quan.

Với người lần đầu đến Nga, ông Vinh gợi ý dành khoảng 8–10 ngày để khám phá Moscow và Saint Petersburg. Du khách có thể dành 3–4 ngày tại Moscow, 4–5 ngày ở Saint Petersburg và di chuyển giữa hai thành phố bằng tàu cao tốc Sapsan.

Ông Vinh khuyến nghị, dù miễn thị thực giúp việc đi Nga dễ dàng hơn, nhưng du khách vẫn nên chuẩn bị kỹ, đặc biệt là phương thức thanh toán ẢNH: TRẦN QUAN VINH

Ngân sách tham khảo cho hành trình này vào khoảng 40–60 triệu đồng mỗi người, bao gồm vé máy bay, khách sạn, ăn uống, di chuyển và tham quan. Mức chi thực tế còn tùy thuộc vào thời điểm đặt vé và tiêu chuẩn lưu trú.

Ông Vinh khuyến nghị du khách chuẩn bị tiền mặt phù hợp, xác nhận trước phương thức thanh toán của khách sạn và các dịch vụ đã đặt, đồng thời lưu lại địa chỉ nơi ở, vé tàu và thông tin liên hệ cần thiết. Các ứng dụng bản đồ, dịch thuật và dữ liệu ngoại tuyến cũng nên được chuẩn bị trước khi khởi hành.

Một tình huống cần tính đến là internet chưa hoạt động ngay sau khi hạ cánh, trong khi thẻ ngân hàng không thể thanh toán. Nếu không có phương án dự phòng, du khách có thể gặp khó khăn ngay từ việc gọi taxi hoặc nhận phòng khách sạn.

Thời điểm lý tưởng để khám phá nước Nga tùy thuộc vào trải nghiệm mỗi du khách tìm kiếm: mùa hè có đêm trắng, còn mùa thu là mùa của những tán lá vàng ẢNH: NGUYỄN BÍCH NGỌC

Về phía doanh nghiệp lữ hành, Trần Kim Chi Na, chuyên viên bán tour du lịch nước ngoài tự do, cho rằng khách lần đầu đến Nga có thể cân nhắc tour trọn gói để thuận tiện hơn trong việc di chuyển, lưu trú và tham quan. Khoảng cách giữa các thành phố, rào cản ngôn ngữ và việc đặt dịch vụ khiến hành trình tự túc đòi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị.

Theo chị, tuyến Moscow – Saint Petersburg trong khoảng 8–9 ngày là lựa chọn phù hợp để làm quen với nước Nga. Người đã có kinh nghiệm du lịch nước ngoài, tự tin ngoại ngữ và muốn chủ động lịch trình có thể cân nhắc hình thức tự túc.

Dù lựa chọn tour hay tự tổ chức chuyến đi, du khách vẫn cần kiểm tra các điều kiện nhập cảnh và lưu trú theo quy định hiện hành, mua bảo hiểm phù hợp, dự trù chi phí phát sinh và xác nhận phương thức thanh toán trước khi khởi hành.