Nga nêu cách kết thúc nhanh xung đột ở Ukraine

Tính đến hôm qua, cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần 500 ngày và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù vậy, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev đã nói về giải pháp để chấm dứt cuộc xung đột.



Ông Dmitry Medvedev thị sát một địa điểm sản xuất vũ khí ở Nga ngày 15.6

"Chỉ trong vài ngày"

Trong cuộc phỏng vấn với TASS ngày 5.7, ông Medvedev - người từng là Tổng thống Nga - nói rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine sẽ kết thúc trong vài ngày nếu Mỹ và các đồng minh phương Tây ngừng gửi vũ khí tới Ukraine. "Nếu trong NATO, chủ yếu là Mỹ và các đồng minh của họ, ngừng vận chuyển vũ khí và đạn dược tới Ukraine, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ kết thúc trong vài tháng; và nếu họ ngừng vận chuyển vũ khí ngay bây giờ thì chiến dịch đặc biệt sẽ kết thúc chỉ trong vài ngày", ông Medvedev nhấn mạnh.

Ông Medvedev còn nói rằng bất kỳ cuộc chiến nào, kể cả chiến tranh thế giới, đều có thể kết thúc rất nhanh. "Hoặc là nếu một hiệp ước hòa bình được ký kết hoặc làm theo những gì Mỹ đã làm vào năm 1945, khi họ sử dụng vũ khí hạt nhân và máy bay ném bom tới các thành phố của Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki. Thực tế, họ đã kết thúc chiến dịch vào thời điểm đó, với cái giá phải trả là mạng sống của gần 300.000 dân thường", ông Medvedev nói.

Mỹ ra điều kiện để Ukraine gia nhập NATO Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm qua cho hay Tổng thống Biden đã nhắc lại nhiều lần rằng Ukraine sẽ phải thực hiện cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn như bất kỳ quốc gia NATO nào trước khi họ gia nhập khối này. Bà không nêu rõ những cải cách mà Kyiv cần thực hiện và Tổng thống Biden từng tuyên bố NATO sẽ không "tạo điều kiện đặc biệt để Ukraine gia nhập". Dù vậy, Tổng thống Biden và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong tháng trước được cho là đã thảo luận về kế hoạch đơn giản hóa quá trình gia nhập của Ukraine. Theo đó, Ukraine sẽ không phải hoàn thành "kế hoạch hành động để trở thành thành viên" vốn thường được yêu cầu đối với những nước nộp đơn xin gia nhập NATO.

Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của NATO cũng như Ukraine đối với phát biểu trên của ông Medvedev, nhưng các lãnh đạo Ukraine từng nhiều lần nói xung đột chỉ có thể giải quyết với điều kiện Nga rút quân hoàn toàn. Trong khi đó, NBC News hôm qua dẫn một số nguồn thạo tin tiết lộ một nhóm cựu quan chức an ninh cấp cao của Mỹ đã bí mật gặp những nhân vật được cho là thân cận với Điện Kremlin, với mục đích đặt nền móng cho các cuộc đàm phán tiềm năng để kết thúc chiến sự Ukraine. Các nguồn tin cho biết thêm trong ít nhất một trường hợp, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gặp các thành viên của nhóm trong vài giờ vào tháng 4 ở New York (Mỹ). Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ từ chối bình luận, trong khi Đại sứ quán Nga tại Washington D.C không trả lời yêu cầu bình luận, theo NBC News.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo tự hành về phía lực lượng Nga gần TP.Bakhmut ngày 5.7 Reuters

Diễn biến trên thực địa

Trong khi đó trên thực địa, Kyiv đang tiến hành chiến dịch phản công. Không quân Ukraine hôm qua tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ 7 trong số 10 tên lửa hành trình Kalibr của Nga nhắm vào TP.Lviv vào sáng sớm cùng ngày, theo trang The Kyiv Independent. Bộ Nội vụ Ukraine nói rằng cuộc tấn công đã khiến ít nhất 4 người chết và 34 người bị thương tại các khu dân cư của Lviv. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga, nhưng Moscow trước đây nhiều lần phủ nhận tấn công vào mục tiêu dân sự.

Trong khi đó, phe ly khai thân Nga ở Luhansk hôm qua cáo buộc quân đội Ukraine đã tăng cường các cuộc pháo kích vào những khu định cư nằm gần tiền tuyến, theo TASS. Cùng ngày, phe ly khai thân Nga ở Donetsk tuyên bố các lực lượng Nga đã di chuyển 300 m về phía trước qua các khu rừng ở Ugledar. Theo đó, binh sĩ Nga vẫn tiến lên bất chấp các hoạt động tích cực của quân đội Ukraine. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.