Ngã ra đường vì lao vào 'ổ gà', nam thanh niên bị xe ben cán tử vong

Chiều 21.10, tại khu vực trước cửa số nhà 1127 trên quốc lộ 6 (thuộc địa bàn P.Yên Nghĩa, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 1 xe máy và ô tô ben, khiến 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 6 ẢNH: NGUYỄN ANH TÚ

Theo thông tin ban đầu, ở thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy mang biển kiểm soát 29X1-796.XX do một nam thanh niên điều khiển, lưu thông theo hướng từ cầu Mai Lĩnh (P.Chương Mỹ, Hà Nội) đi bến xe Yên Nghĩa (P.Yên Nghĩa, Hà Nội).

Khi đến trước cửa số nhà 1127 trên quốc lộ 6, xe máy lao vào một ổ gà đầy nước khiến nam thanh niên ngã ra đường, bị ô tô ben mang biển kiểm soát 29RM-016.XX cán trúng. Sau vụ tai nạn, nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai là dự án giao thông trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện trục giao thông hướng tâm phía tây nam thủ đô.

Dự án được khởi công hồi tháng 3.2022; thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2027.

Thời gian vừa qua, nhiều đoạn tuyến trên quốc lộ 6, trong đó có đoạn đi qua P.Yên Nghĩa được thu hồi đất để phục vụ dự án nhưng tiến độ thi công kéo dài cùng mật độ phương tiện cao đã khiến mặt đường hẹp, nhiều nơi xuống cấp nặng nề với vô số "ổ gà", "ổ voi" đọng nước, tiềm ẩn rủi ro cho người dân và các phương tiện.