Nga ra tối hậu thư cho Ukraine sau tuyên bố mới của Tổng thống Putin

Tổng thống Vladimir Putin ngày 25.12 tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán về cuộc chiến ở Ukraine và quy trách nhiệm cho Kyiv và phương Tây về tình trạng bế tắc hiện nay. “Chúng ta sẵn sàng đàm phán với mọi bên liên quan về các giải pháp có thể chấp nhận được, nhưng điều đó tùy thuộc vào họ - chúng ta không phải là những người từ chối đàm phán, mà chính họ”, Tổng thống Putin nói với kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya 1 trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 25.12, theo Reuters.

Đến ngày 26.12, Hãng tin TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh: “Những đề xuất của chúng tôi về phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa các vùng lãnh thổ do chính quyền (Kyiv) kiểm soát, việc loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga bắt nguồn từ nơi đó, bao gồm cả những vùng lãnh thổ mới của chúng tôi, đã được đối phương biết rõ. Vấn đề rất đơn giản là thực hiện những đề xuất đó vì lợi ích của chính quý vị. Nếu không, vấn đề sẽ do quân đội Nga quyết định”.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv đối với tuyên bố trên của Ngoại trưởng Lavrov. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 26.12 nói với hãng tin AP rằng Ukraine muốn có một hội nghị thượng đỉnh để chấm dứt chiến tranh nhưng ông không trông đợi Nga sẽ tham gia. Theo ông Kuleba, chính phủ Ukraine muốn có một hội nghị thượng đỉnh “hòa bình” trong hai tháng nữa tại Liên Hiệp Quốc, và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres sẽ đứng ra làm trung gian dàn xếp.

Liên Hiệp Quốc đã đưa ra một phản ứng rất thận trọng. “Như tổng thư ký đã nói nhiều lần trước đây, ông ấy chỉ có thể hòa giải nếu tất cả các bên muốn ông ấy làm như thế”, Phó phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Florencia Soto Nino-Martinez cho hay hôm 26.12, theo AP.

Mặt khác, ông Kuleba nhấn mạnh Nga phải đối mặt với tòa án về tội ác chiến tranh trước khi Kyiv đàm phán trực tiếp với Moscow. Tuy nhiên, ông Kuleba nói rằng các quốc gia khác nên tiếp tục tiếp xúc với Nga như Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện để từ đó đạt được thỏa thuận ngũ cốc.





Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh ác liệt giữa các lực lượng Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, dù cuộc xung đột này đã bước sang ngày thứ 307. Quân đội Ukraine hôm 26.12 khẳng định các lực lượng Nga đã thực hiện 19 cuộc tấn công trong ngày. Bộ Quốc phòng Nga thì nói rằng lực lượng tên lửa và pháo binh nước này đã tấn công 63 đơn vị Ukraine trong ngày trước đó.

Trong bài phát biểu hằng đêm được ghi hình hôm 26.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi tình hình dọc tiền tuyến ở vùng Donbass thuộc miền đông, bao gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk, là “khó khăn và đau khổ”. Ông Zelensky cho hay: “Bakhmut, Kreminna và các khu vực khác ở Donbass... đòi hỏi sức mạnh và sự tập trung tối đa”. Ông Oleh Zhdanov, một nhà phân tích quân sự ở Kyiv, cho rằng giao tranh ác liệt đang diễn ra xung quanh các khu vực gần Kreminna thuộc tỉnh Luhansk.