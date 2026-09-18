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    Thế giới

    Nga tạm thời quản lý tài sản của Nestlé, Auchan

    Vi Trân
    Vi Trân
    Nga đã đưa hoạt động kinh doanh và tài sản của Tập đoàn thực phẩm Nestlé (Thụy Sĩ) cùng 3 tập đoàn Pháp vào diện quản lý tạm thời trong động thái được Điện Kremlin ủng hộ.

    Theo sắc lệnh do Tổng thống Vladimir Putin ký, hoạt động kinh doanh tại Nga của Nestlé, Tập đoàn bán lẻ Auchan và chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng Leroy Merlin (hiện đổi tên thành Lemana Pro) được chuyển giao cho Công ty LEV Management, được cho là doanh nghiệp mới do một quan chức Bộ Nội vụ Nga quản lý. Auchan và Leroy Merlin đều thuộc quyền kiểm soát của gia đình Mulliez tại Pháp.

    Sắc lệnh được ban hành tối 17.9 cũng bao gồm các công ty con tại Nga của Tập đoàn Pháp FM Logistic (chuyên về mảng logistics), theo AFP.

    Nga tạm thời quản lý tài sản của Nestlé, Auchan - Ảnh 1.

    Logo Nestlé, một trong những tập đoàn có tài sản tại Nga bị Moscow tạm thời quản lý

    ẢNH: REUTERS

    Đây là động thái mới nhất của Nga nhằm vào các doanh nghiệp phương Tây, trong bối cảnh Moscow đáp trả loạt lệnh trừng phạt được áp đặt liên quan cuộc xung đột tại Ukraine, nay đã bước sang năm thứ 5.

    Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, phần lớn các doanh nghiệp phương Tây nhanh chóng bán hoạt động kinh doanh và tài sản tại Nga hoặc tách các hoạt động này khỏi tập đoàn mẹ, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt khiến việc giao thương nhiều loại hàng hóa trở nên khó khăn.

    Kể từ đó, Nga cũng siết chặt quy định đối với các doanh nghiệp muốn rút khỏi thị trường nước này, yêu cầu phải được tổng thống phê chuẩn các thương vụ, hoặc trực tiếp tịch thu tài sản.

    Ngày 18.9, Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết một trong những lý do dẫn đến quyết định đặt tài sản tại Nga của Nestlé, Auchan và các công ty khác dưới sự quản lý tạm thời là do các công ty này đến từ những quốc gia "không thân thiện". Dù không nêu đích danh Thụy Sĩ và Pháp, ông cáo buộc các nước này "tham gia tích cực vào các hành động quân sự" chống lại Nga, bao gồm cả "các cuộc tấn công của chính quyền Kyiv nhắm vào cơ sở hạ tầng kinh tế dân sự".

    Ông Peskov nói thêm rằng đây là biện pháp tạm thời và chưa có quyết định nào khác được đưa ra liên quan đến những tài sản này.

    Thụy Sĩ và Pháp chưa bình luận về những tuyên bố này.

    Nestle, Auchan lên tiếng

    Trong một tuyên bố ngắn, Nestlé cho biết tập đoàn "cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình và đảm bảo hoạt động kinh doanh được duy trì, vì lợi ích của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là người lao động".

    "Công ty đang đánh giá tình hình và các phương án của mình", Nestlé thông báo nhưng không nêu cụ thể về những hoạt động còn lại của tập đoàn tại Nga.

    Chi nhánh Auchan tại Nga ngày 18.9 cho biết đã yêu cầu giới chức "làm rõ" nội dung sắc lệnh của ông Putin.

    Theo trang web của Auchan, tập đoàn bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng này là một trong những nhà bán lẻ lớn tại Nga, với 241 cửa hàng, trong đó có 62 siêu thị lớn, cùng hơn 33.000 nhân viên. "Sau khi nhận được các thông tin liên quan, chúng tôi sẽ có thể đưa ra bình luận chi tiết hơn", Auchan Retail Russia cho biết trong một tuyên bố gửi các hãng thông tấn Nga.

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