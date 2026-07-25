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Nga tập kích khu triển lãm vũ khí, Ukraine mở điều tra
Video Thế giới

Nga tập kích khu triển lãm vũ khí, Ukraine mở điều tra

Trúc Huỳnh - Văn Khoa
Theo AFP, giới chức Ukraine nói Nga đã tấn công vào một khu triển lãm vũ khí gần thủ đô Kyiv trong tỉnh cùng tên hôm 24.7, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 100 người bị thương.

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