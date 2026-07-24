Vì sao Ukraine tấn công 'Amazon' của Nga?

Ngày 18.7, UAV của Ukraine đã nhắm vào hai trung tâm hậu cần lớn tại các thành phố Kotovsk và Elektrostal, khiến 8 công nhân thiệt mạng và làm gián đoạn hoạt động của Wildberries, nơi có thể xử lý hơn 20 triệu đơn hàng mỗi ngày.

Chỉ 4 ngày sau, một đợt tấn công khác của Ukraine nhắm vào thêm hai kho hàng tại Krasnodar và Nevinnomyssk, cả hai đều ở miền nam nước Nga.

Wildberries là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất của nước Nga.

Ukraine cho biết đang nhắm vào các công ty và cơ sở hạ tầng hỗ trợ quân đội Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả các mục tiêu mới nhất là trung tâm hậu cần tham gia cung ứng cho lực lượng Nga.

Điện Kremlin đã phủ nhận cáo buộc Wildberries xử lý các nguồn cung ứng quân sự được sử dụng cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Các cuộc tấn công đánh dấu một giai đoạn mới trong chiến dịch tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga của Ukraine nhằm làm suy yếu nỗ lực chiến tranh của Moscow.