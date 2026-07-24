Iran đáp trả cuộc tấn công mới nhất của Mỹ

"Sáng nay, các bể chứa nhiên liệu, kho chứa thiết bị lớn và hầm chứa, cùng doanh trại của lực lượng quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Isa ở Bahrain đã bị UAV cảm tử Arash nhắm mục tiêu", quân đội Iran khẳng định trong một tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước Iran, theo AFP.

Ảnh từ đoạn video do trang web Sepah News của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố ngày 14.7 cho thấy một máy bay không người lái được phóng từ một địa điểm không được tiết lộ Ảnh: AFP

Một phóng viên AFP tại Bahrain đã đưa tin về vụ nổ và tiếng còi báo động vang lên ở nước này vào sáng nay.

Quân đội Iran cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào "nhà chứa máy bay, nhà bảo dưỡng hàng không và một doanh trại" tại căn cứ Al-Azraq ở Jordan.

Tehran lập luận rằng bất kỳ cơ sở hoặc căn cứ nào ở Trung Đông được quân đội Mỹ sử dụng để tấn công Iran đều bị coi là mục tiêu hợp pháp để trả đũa.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay còn tuyên bố Tehran sẽ truy cứu trách nhiệm đối với bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Mỹ trong một cuộc tấn công vào Iran. Ông Araghchi nhấn mạnh Iran "bảo lưu quyền thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết trong khuôn khổ tự vệ".

Phía Iran đưa ra tuyên bố trên vài giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã hoàn thành đợt tấn công mới nhất, đánh dấu đêm thứ 13 liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Iran, theo Reuters. Đợt tấn công mới nhất của Mỹ kéo dài hơn 2 giờ.

"CENTCOM đã nhắm mục tiêu vào các trung tâm chỉ huy quân sự của Iran, các cơ sở lưu trữ UAV, mạng lưới thông tin liên lạc, các địa điểm giám sát ven biển và năng lực hàng hải nhằm làm giảm thêm nữa mối đe dọa do Iran gây ra cho các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz", CENTCOM tuyên bố.

Phó tỉnh trưởng Ali Bagheri của tỉnh Gilan phía bắc của Iran hôm nay nói rằng một sở chỉ huy lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong tỉnh này đã bị trúng đạn của Mỹ, khiến một số thiết bị bị hư hại, theo Hãng thông tấn IRNA.

IRNA còn dẫn lời Tỉnh trưởng Valiollah Hayati của tỉnh Khuzestan phía tây nam Iran khẳng định một cuộc tấn công của Mỹ vào tỉnh này đã khiến ít nhất 4 người chết và nhiều người bị thương.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Mỹ đối với những tuyên bố trên của phía Iran.