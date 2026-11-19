Ông Sergey Aksyonov, quan chức do Nga bổ nhiệm lãnh đạo vùng Crimea, rạng sáng 19.11 thông báo Ukraine lại tấn công cầu Crimea. Cây cầu bắc qua eo biển Kerch, nối tỉnh Krasnodar miền nam Nga với bán đảo Crimea. Cầu Crimea dài 19 km, là cây cầu dài nhất trên lục địa châu Âu.

"Lưu thông qua cầu Crimea đã được tạm dừng sau một cuộc tấn công nữa. Tất cả các dịch vụ liên quan vẫn đang hoạt động. Thiệt hại đang được đánh giá. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin thêm sau", ông Aksyonov viết trên ứng dụng nhắn tin Max, theo TASS.

Hình ảnh vệ tinh này, được chụp trên cầu Crimea vào ngày 16.11, cho thấy hai khu vực bị ảnh hưởng sau cuộc tấn công của Ukraine vào cây cầu. Hình ảnh được chụp một ngày trước cuộc tấn công thứ hai được báo cáo gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn cho công trình ẢNH: AP

Trước đó, Nga tố cáo Ukraine tấn công cầu Crimea 2 lần vào hôm 16 và 17.11. Trang The Kyiv Independent đưa tin rằng cuộc tấn công đó đã làm sập một phần nhịp cầu trong khi phía Nga không thông tin về thiệt hại.

Phần đường dành cho xe ô tô đã bị chặn trong khi tuyến đường sắt chạy song song vẫn hoạt động.

Hình ảnh này được trích từ một video được phát hành vào ngày 17.11 trên kênh Telegram chính thức của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho thấy một tên lửa đang bay về phía cầu Crimea ẢNH: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận vụ tấn công hôm 17.11, gọi đó là "chiến dịch quân sự chưa từng có" với sự tham gia của máy bay không người lái Palianytsia, tên lửa hành trình Neptune và các tên lửa khác.

Bộ trưởng Giao thông Nga Dmitry Yadrov đã triệu tập cuộc họp khẩn để xử lý tình hình trong khi Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan vụ tấn công này. Theo ủy ban, lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công, gây thiệt hại cho công trình.

Hình ảnh này được trích từ một video do Cơ quan An ninh Ukraine công bố vào ngày 17.11, cho thấy thiệt hại đối với cây cầu Crimea ẢNH: AFP

Nga bắt đầu xây dựng cầu Crimea sau khi sáp nhập bán đảo cùng tên vào năm 2014, và công trình được khánh thành vào năm 2018, theo Đài RT. Cầu trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên của Ukraine kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát vào năm 2022.

Phó thủ tướng Nga Andrey Nikitin nói với TASS rằng với chuyên môn sẵn có, Moscow có thể sửa chữa cây cầu nhanh chóng. Ông cho hay các cơ quan chức năng Nga và chính quyền địa phương đang thiết lập các tuyến giao thông vận tải thay thế.

Ukraine đề nghị đồng minh đổi tên lửa, tăng viện tiêm kích



