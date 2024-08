Nga tìm cách bao vây quân Ukraine ở Donetsk

Theo đó, phía Nga nỗ lực bao vây các cứ điểm của Ukraine trên tuyến Myrnohrad - Hrodivka ở phía đông và tấn công binh sĩ Ukraine dọc tuyến Selydove - Ukrainsk - Hirnyk phía đông nam Pokrovsk. Trước đó, ISW cho rằng phía Nga tiến lên và bao vây đối phương tại khu vực ven hồ Karlivka phía đông nam Pokrovsk, buộc lực lượng Ukraine rút lui.

Điểm xung đột: Ukraine mất F-16 đầu tiên; Belarus bắn hạ UAV Nga?

Lực lượng Nga còn tiến lên tại 3 khu vực gần thị trấn Kupiansk ở tỉnh Kharkiv trong ngày 29.8, theo TASS dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các binh sĩ Ukraine có thể đang rút lui, khi giảm tần suất khai hỏa đáp trả pháo binh Nga tại khu vực phía nam Donetsk. Tại tỉnh Kherson, một binh sĩ Nga với biệt danh Tenor cho biết lực lượng của mình vừa nhận được các máy bay không người lái Siberia được điều chỉnh tăng tải trọng và bắt đầu sử dụng để tấn công.

Về diễn biến trên lãnh thổ Nga, trang The Kyiv Independent ngày 30.8 dẫn lời quyền Tỉnh trưởng Alexei Smirnov cho hay tỉnh này đang thành lập các nhóm vũ trang tình nguyện nhằm đảm bảo "luật và trật tự". Các thành viên sẽ được đào tạo và cấp vũ khí để đảm bảo an ninh tại các khu vực đã được sơ tán sau khi Ukraine tấn công tỉnh này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 30.8 cho hay một trực thăng chiến đấu Mi-28NM đã tấn công điểm tập trung binh sĩ và xe bọc thép của Ukraine tại tỉnh Kursk. Thông tin do thám cho biết các binh sĩ và xe bọc thép của Ukraine đã bị tiêu diệt, nhưng chưa rõ chi tiết. Ukraine chưa đưa ra bình luận liên quan.