Nga triệt phá đường dây bán bộ phận thi thể từ nhà xác bệnh viện

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Nga Irina Volk ngày 6.2 thông báo một quan chức bệnh viện đã cung cấp bộ phận thi thể cho các tổ chức thương mại để sử dụng trong việc đào tạo các bác sĩ thẩm mỹ, phẫu thuật và nha khoa.

"Vì tiền, một quan chức bệnh viện đã hỗ trợ việc lấy các bộ phận cơ thể từ những người đã chết, chủ yếu là những người không có người thân", bà Volk thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Trong một số trường hợp, các cơ quan và mô cũng được cho là đã được sử dụng trong các khóa học có trả phí. Trong đó, người tham gia có thể quan sát hoặc thực hiện các thủ thuật.

Trưởng khoa bệnh lý tại Bệnh viện Alexandrovskaya và người sáng lập một công ty tư nhân sản xuất mô hình cơ thể đã bị tạm giam vì bị nghi ngờ có hành vi sai trái và tham nhũng, theo Ủy ban Điều tra Nga.

Các nhà điều tra cho hay doanh nhân nói trên đã thuyết phục và hối lộ vị trưởng khoa để cung cấp các thi thể vô danh cho việc lấy nội tạng, xương và các bộ phận khác. Vị trưởng khoa được cho là nhận tiền hối lộ ít nhất 500.000 rúp (hơn 168 triệu đồng)/tháng.

Việc khám xét nơi làm việc của các nghi phạm đã dẫn đến việc thu giữ các bộ phận thi thể người, theo Ủy ban Điều tra Nga. Một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành để xác định tất cả các tình tiết nhằm quyết định biện pháp giam giữ đối với những người bị tạm giam.

Vụ việc được báo cáo chủ yếu liên quan đến thi thể của những người không có người thân hoặc sống cô lập về mặt xã hội, theo RT.



