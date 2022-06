Nga, Ukraine đấu pháo ác liệt ở miền đông

So kè pháo binh ở Severodonetsk

Reuters dẫn lại thông báo được Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đưa ra ngày 11.6 cho biết Nga đã giành được các cứ điểm trong hai khu dân cư gần thành phố Severodonetsk thuộc tỉnh Luhansk ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Haidai nói Nga đang kiểm soát “hầu hết” thành phố trên. Tuy nhiên, báo cáo tình báo quân sự Anh công bố cùng ngày 11.6 cho biết lực lượng Nga chưa tiến vào phía nam Severodonetsk. Trước đó, Hãng thông tấn TASS dẫn lời một quan chức của lực lượng cộng hòa Chechnya thuộc Nga ngày 10.6 nói Nga đã “giải phóng” 100% khu dân cư và khoảng 20% diện tích khu công nghiệp ở Severodonetsk.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, giao tranh dữ dội đang diễn ra trên đường phố Severodonetsk, trong đó Nga đang tăng cường dùng pháo binh và không quân nhằm áp đảo hệ thống phòng thủ của Ukraine. Quân đội Ukraine cũng nói Nga đã tập hợp lực lượng, bổ sung đạn dược và nhiên liệu để chuẩn bị tấn công ở Sloviansk và Siversk, các thành phố trong tỉnh Donetsk.

Báo The Guardian dẫn lời Phó giám đốc Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine Vadym Skibitsky ngày 10.6 cho biết chiến sự ở vùng Donbass hiện chủ yếu là cuộc so kè pháo binh và Ukraine đang thất thế về số lượng. Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ), giới chức Ukraine đang khẩn cấp đề nghị phương Tây cung cấp thêm vũ khí.

Cuộc đấu pháo này có khả năng đã gây ra thương vong hàng loạt cho cả hai bên. Hãng Sputnik ngày 11.6 dẫn lời Cố vấn Oleksiy Arestovych của Tổng thống Ukraine cho biết khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Nga. Ông Arestovych cũng ước tính quân đội Nga đã mất số binh sĩ gấp 5 đến 6 lần so với phía Ukraine. Theo tờ The Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết tính đến ngày 11.6, Nga đã mất 32.050 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra đến nay. Phía Nga chưa bình luận về những con số mới do Ukraine đưa ra.

Thái độ của phương Tây

Trong lúc chiến sự diễn ra khốc liệt ở Donbass, phương Tây tiếp tục lên án Nga và thể hiện ủng hộ Ukraine. Đài DW đưa tin Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen ngày 11.6 đã tới Kyiv để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bối cảnh Liên minh Châu Âu (EU) đang đánh giá nỗ lực bắt đầu quá trình gia nhập khối này của Ukraine. Trong một bài đăng trên Twitter, bà von der Leyen cho biết sẽ cùng ông Zelensky xem xét các công việc chung cần để tái thiết và những tiến bộ mà Ukraine đạt được trên con đường gia nhập EU. Đây là lần thứ hai bà von der Leyen đến Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Ukraine hồi tháng 3 đã nộp hồ sơ xin gia nhập EU và Ủy ban Châu Âu dự kiến đưa ra đánh giá về tư cách ứng viên của Ukraine vào ngày 17.6.





Hôm 10.6, Reuters dẫn lời một quan chức Pháp cho biết nước này không muốn nhượng bộ Nga mà muốn Ukraine giành chiến thắng và khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ. Tuyên bố này được đưa ra sau phát biểu gây tranh cãi về việc không được để Nga “mất mặt” mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra trước đó.

Cũng trong hôm qua, tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Tổng thống Zelensky có bài phát biểu trực tuyến và tuyên bố Ukraine “chắc chắn sẽ thắng thế” trong cuộc xung đột hiện tại. Ông Zelensky nói Ukraine không thể xuất khẩu đủ lương thực do bị Nga phong tỏa. Nga chưa bình luận về tuyên bố mới của ông Zelensky. Trước đó, Chương trình Lương thực thế giới (FAO) ngày 10.6 cảnh báo việc Ukraine và Nga giảm xuất khẩu lúa mì cùng các loại lương thực có thể gây ra nạn đói kéo dài cho thêm 19 triệu người trên toàn cầu trong năm tới.