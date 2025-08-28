Ngắm chuyên cơ IL-14 từng chở Bác Hồ, khám phá công nghệ hàng không hiện đại nhất

Tại Triển lãm Thành tựu đất nước đang diễn ra tại Trung tâm triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), không gian triển lãm của Bộ Xây dựng đã ghi dấu những thành tựu tiêu biểu, nổi bật của ngành trong 80 năm, từ xây dựng dân dụng, công nghiệp, phát triển hạ tầng đến giao thông (đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa, hàng không)…

Máy bay IL-14 từng được sử dụng làm chuyên cơ phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: MINH NGỌC

Phân khu triển lãm chủ đề “Khát vọng bầu trời” có diện tích không gian trưng bày khoảng 10.000 m2 được xem là điểm nhấn bởi sự hoành tráng về quy mô, sản phẩm trưng bày, với sự tham gia của 10 doanh nghiệp hàng không, được thể hiện như dây chuyền phục vụ tại một cảng hàng không (từ khâu check-in, kiểm soát an ninh, cửa ra tàu bay và các không gian phục vụ công cộng tại nhà ga…).

4 mô hình máy bay thực tế đại diện cho từng giai đoạn hình thành phát triển của ngành hàng không Việt Nam, từ những ngày đầu thành lập nước, cho đến quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ và tiến đến giai đoạn khát vọng hình thành một nền công nghiệp hàng không của Việt Nam.

Đặc biệt nhất là máy bay IL-14, từng được sử dụng làm chuyên cơ phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, máy bay Airbus A320 được trưng bày để thể hiện khả năng làm chủ công nghệ, khai thác, bảo dưỡng các loại máy bay hiện đại thế hệ mới.

4 mô hình thực tế máy bay là điểm nhấn của triển lãm ẢNH: MINH NGỌC

Bên cạnh đó là một máy bay hạng nhẹ TP-150 do doanh nghiệp Việt Nam thiết kế, sản xuất và một máy bay trực thăng của Binh đoàn 18 phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và các hoạt động phục vụ kinh tế - xã hội, dịch vụ du lịch, tìm kiếm cứu nạn…

Các doanh nghiệp trưng bày các mô hình, trang thiết bị hiện đại của ngành hàng không, các mô hình vệ tinh; kết hợp là những ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động hàng không dân dụng.

Đồng thời sẽ kết hợp những sản phẩm trải nghiệm cho du khách như buồng lái giả định, mô hình mô phỏng đài kiểm soát không lưu (ATC Tower), công nghệ trải nghiệm máy quét 3D Avatar Booth, cho phép người tham gia thay đổi trang phục, lựa chọn bối cảnh và in ảnh lưu niệm tại chỗ...

Khách tham quan được khám phá khoang buồng lái, khoang hành khách, được trải nghiệm phục vụ như trên một chuyến bay thực tế. Điểm nhấn đặc biệt là tour “Chuyến bay độc lập” cùng AESC: khám phá buồng lái phi công, tìm hiểu cấu tạo kỹ thuật máy bay và trải nghiệm dịch vụ chuẩn mực ngay trên mặt đất. ẢNH: NGỌC MAI

Các robot lễ tân (nhân lực AI) có hình thể vật lý hỗ trợ hội thoại trực tiếp bằng nhiều thứ tiếng...; trưng bày những sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị nội thất tàu bay, linh kiện kỹ thuật và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa chuyên sâu…

Mang cả đoàn tàu đến triển lãm

Ngành đường sắt đã mang theo cả một đoàn tàu thực tế đến triển lãm với chủ đề "Đường sắt Việt Nam - 80 năm hành trình đổi mới" gồm 1 đầu máy D20E, 1 toa xe VIP tàu Hoa phượng đỏ và 1 toa giường nằm tàu Sjuorney.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh và lãnh đạo Bộ Xây dựng thăm gian trưng bày của ngành xây dựng tại triển lãm ẢNH: N.M

Đây là những đầu máy, toa xe hiện đại nhất đã và đang được vận hành, khai thác. Cùng với đó là phong trào "Đường tàu - đường hoa" mà VNR đã và đang triển khai, với phương châm "Mỗi cung đường, một loài hoa - mỗi khu ga một điểm đến".

Tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam được khởi công xây dựng vào năm 1881, nối liền Sài Gòn với Mỹ Tho. Qua hơn 140 năm hình thành và phát triển, đường sắt đã trở thành một phương thức giao thông trọng yếu. Đặc biệt, chuyến tàu Thống nhất đầu tiên năm 1976 còn trở thành biểu tượng của khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc.

Đường sắt mang đến triển lãm những đầu máy, toa xe hiện đại nhất ẢNH: NGỌC NĂM

Đường sắt Việt Nam hiện nay có 7 tuyến chính với tổng chiều dài 3.222 km, kết nối 23 tỉnh, thành trên cả nước với hơn 300 khu ga; trong đó, có nhiều khu ga, nhà máy, công trình kiến trúc… tuổi đời hơn 100 năm.

Không chỉ là một phương thức vận tải đơn thuần, đường sắt còn mang trong mình dấu ấn lịch sử, văn hóa, di sản của dân tộc. Trong đó, tuyến đường sắt Bắc - Nam của Việt Nam 2 năm liên tiếp (2024, 2025) được Lonely Planet bình chọn là tuyến đường đẹp nhất, đáng trải nghiệm nhất thế giới.