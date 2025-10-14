Ngắm đường phố TP.HCM sáng nay: Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ

Theo ghi nhận của Thanh Niên sáng sớm nay 14.10, các tuyến đường ở trung tâm TP.HCM rực rỡ cờ hoa, pano và khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ ở phường Sài Gòn sáng nay. Không gian tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM trên phố đi bộ rực rỡ, thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách
ẢNH: CAO AN BIÊN
Tại trung tâm TP.HCM, nhiều màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt tại các địa điểm nổi tiếng, các giao lộ liên tục phát hình ảnh, video giới thiệu về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Trên đường Đồng Khởi ngay trung tâm TP.HCM
Trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM những ngày này rực rỡ hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Không khí hân hoan hướng về kỳ đại hội đặc biệt, đánh dấu bước khởi đầu của thành phố sau hợp nhất, nơi niềm tự hào, niềm tin và khát vọng cùng hội tụ
Giao lộ Đồng Khởi - Nguyễn Du
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 13 - 15.10 tại Học viện Cán bộ TP.HCM
Những băng rôn, pano cổ động nổi bật, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của người dân vào sự phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới
Một góc đường Nguyễn Huệ sáng nay
