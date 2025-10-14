Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Ngắm đường phố TP.HCM sáng nay: Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ

Cao An Biên
Cao An Biên
14/10/2025 08:41 GMT+7

Sáng nay 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I chính thức diễn ra trọng thể. Trên nhiều đường lớn, hẻm nhỏ ở TP.HCM ngập tràn cờ hoa chào mừng sự kiện đặc biệt này.

Theo ghi nhận của Thanh Niên sáng sớm nay 14.10, các tuyến đường ở trung tâm TP.HCM rực rỡ cờ hoa, pano và khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngắm đường phố TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I - Ảnh 1.

Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ ở phường Sài Gòn sáng nay. Không gian tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM trên phố đi bộ rực rỡ, thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngắm đường phố TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I - Ảnh 2.

Tại trung tâm TP.HCM, nhiều màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt tại các địa điểm nổi tiếng, các giao lộ liên tục phát hình ảnh, video giới thiệu về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngắm đường phố TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I - Ảnh 3.

Trên đường Đồng Khởi ngay trung tâm TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngắm đường phố TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I - Ảnh 4.

Trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM những ngày này rực rỡ hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Không khí hân hoan hướng về kỳ đại hội đặc biệt, đánh dấu bước khởi đầu của thành phố sau hợp nhất, nơi niềm tự hào, niềm tin và khát vọng cùng hội tụ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngắm đường phố TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I - Ảnh 5.

Giao lộ Đồng Khởi - Nguyễn Du

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngắm đường phố TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I - Ảnh 6.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 13 - 15.10 tại Học viện Cán bộ TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngắm đường phố TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I - Ảnh 7.

Những băng rôn, pano cổ động nổi bật, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của người dân vào sự phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngắm đường phố TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I - Ảnh 8.

Một góc đường Nguyễn Huệ sáng nay

ẢNH: CAO AN BIÊN


Tin liên quan

Lịch nghỉ tết Bính Ngọ 9 ngày liên tiếp: Theo lịch âm có gì thú vị?

Lịch nghỉ tết Bính Ngọ 9 ngày liên tiếp: Theo lịch âm có gì thú vị?

Theo lịch nghỉ tết Bính Ngọ 2026, người Việt được nghỉ 9 ngày liên tiếp. Dưới đây là chi tiết các ngày nghỉ theo lịch âm.

Ngày thứ ba kỳ nghỉ tết Độc lập 2.9: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM

Một vòng TP.HCM ngắm 'bức tranh' cờ đỏ sao vàng tuyệt đẹp đón đại lễ 30.4

Khám phá thêm chủ đề

Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I đường phố TP.HCM đại hội Đảng bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận