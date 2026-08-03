Ngắm hình hài tuyến tàu điện nhẹ LRT đầu tiên tại Phú Quốc

Hình hài của tuyến tàu điện nhẹ LRT đầu tiên tại đặc khu Phú Quốc đã được hé lộ. Giai đoạn 1 của tuyến LRT do Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức BOT, có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 2/2027.

Ga Tây Bắc - điểm đầu hành trình tuyến LRT Phú Quốc ẢNH: SG

Tuyến dài gần 18 km, gồm 6 nhà ga, kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng hệ sinh thái du lịch Nam đảo, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 20 phút.

Dự án được kỳ vọng trở thành dấu ấn mới của Phú Quốc với điểm khác biệt nằm ở kiến trúc. Mỗi nhà ga được thiết kế như một “điểm chạm” kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam.

Trên tuyến LRT Phú Quốc, 6 nhà ga được kiến tạo như 6 lát cắt văn hóa, đưa hành khách đi từ miền núi Tây Bắc, qua phố cổ Hà Nội, cố đô Huế, đại ngàn Tây nguyên, TP.HCM sôi động rồi dừng lại bên sắc xanh của Đảo Ngọc. Chỉ trong khoảng 20 phút, một “vòng Việt Nam” dần hiện ra qua kiến trúc, chất liệu, màu sắc và cảnh quan.

Hành trình bắt đầu tại ga Tây Bắc, với vẻ đẹp của miền sơn cước được gợi lên từ những mảng đá tự nhiên màu be vàng, bề mặt ceramic cắt ngẫu hứng và họa tiết phảng phất hình ảnh những bức tường trình của đồng bào vùng cao. Xen giữa sắc màu mộc mạc ấy là hoa kèn hồng, móng bò trắng và bằng lăng, mang hơi thở núi rừng.

Các ga Hà Nội, Sài Gòn, Huế được thiết kế với đặc trưng của từng thành phố ẢNH: SG

Rời miền sơn cước, đoàn tàu đưa hành khách chạm vào một Hà Nội thanh lịch và trầm mặc. Những đường lát sàn gợi nhớ vỉa hè phố cổ, hệ mái mang dáng nét kiến trúc đô thị, gam vàng đồng nhuốm màu thời gian. Không cần tái hiện nguyên bản, ga Hà Nội vẫn khơi dậy cảm giác thân thuộc về một thủ đô nghìn năm văn hiến.

Ga Huế với sắc đỏ của kinh thành xưa hòa cùng những hình khối đương đại, kể lại vẻ đẹp cung đình bằng một ngôn ngữ thiết kế mới. Dưới những hàng hoa sứ, hoa phượng và những lớp mái gợi dấu ấn cố đô, một Huế cổ kính, dịu dàng hiện lên đầy ý nhị.

Ga Tây nguyên lấy cảm hứng từ mái nhà rông, đại ngàn ẢNH: SG

Từ miền Trung, đoàn tàu tiến vào ga Tây nguyên, nơi cảm hứng từ mái nhà rông, đại ngàn, tiếng cồng chiêng và những tầng thác được chuyển hóa thành đường nét kiến trúc. Sắc đá, vân gỗ tự nhiên cùng những tán cây lớn phủ xanh không gian, gợi sức sống mạnh mẽ, phóng khoáng của vùng đất bazan.

Đến ga Sài Gòn, không gian bỗng chuyển sang một tiết tấu tươi trẻ và rộng mở. Những đường cong mái vòm gợi liên tưởng đến bưu điện trung tâm TP.HCM, kết hợp cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, tạo nên một điểm dừng mang tinh thần hào sảng, năng động của đô thị phương nam.

Ga Đảo Ngọc - nhà ga ngầm kết nối trực tiếp với Trung tâm Hội nghị APEC ẢNH: SG

Khép lại hành trình là ga Đảo Ngọc - nhà ga ngầm kết nối trực tiếp với Trung tâm Hội nghị APEC. Ở tầng nổi, câu chuyện “cá chép hóa rồng” gửi gắm khát vọng vươn lên. Xuống tầng ngầm, hành khách bước vào không gian lấy cảm hứng từ nghề làm nước mắm truyền thống của Phú Quốc: sắc trắng của muối biển, ánh bạc của đàn cá và những lớp ánh sáng chuyển động đan cài. Hiện đại mà vẫn thấm đẫm hồn bản địa, nhà ga như một lời chào của đảo Ngọc gửi tới du khách bốn phương.

“Không đơn thuần là nơi đón - trả khách, mỗi nhà ga của tuyến LRT Phú Quốc được kiến tạo như một điểm đến, mang theo câu chuyện riêng về văn hóa và kiến trúc ba miền Bắc - Trung - Nam”, kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.