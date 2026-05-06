Đại lộ lớn nhất Phú Quốc lo vỡ tiến độ

Chưa qua "ải đất" lại tới "nạn trời"

Trong bức tranh hạ tầng tổng thể phục vụ APEC 2027, các tuyến giao thông kết nối đang được đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là đường ĐT.975 đóng vai trò trục xương sống quan trọng tại Phú Quốc. Tuyến đường tỉnh ĐT.975 kết nối từ Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, sau khi hoàn thành sẽ đưa Phú Quốc trở thành hòn đảo đầu tiên tại VN có đại lộ 10 làn xe.

Với mục tiêu hoàn thiện đường ĐT.975 vào ngày 30.4.2027, ngay từ thời điểm khởi công, các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, vật lực để chạy đua với tiến độ. Thế nhưng, con đường huyết mạch này lại trải qua đủ "kiếp nạn" khi đã khởi công hơn 3 tháng nhưng công tác giải phóng mặt bằng vẫn "giậm chân tại chỗ" khoảng 4 km/19 km. Trong đó, có tới 2,5 km chưa thể bàn giao mặt bằng và 1,5 km vướng đất của các nhà đầu tư cùng hộ dân hai bên đường với 15 công trình vi phạm chưa được xử lý dứt điểm, buộc chính quyền phải tính đến phương án kiểm đếm bắt buộc đối với các trường hợp chây ì.

Toàn cảnh công trường thi công trục đại lộ ĐT.975 mở rộng Ảnh: S.G

Trở ngại không chỉ nằm trên mặt đất mà còn ở hệ thống hạ tầng kỹ thuật chằng chịt bên dưới khi ngay trong công trường vẫn tồn tại lưới điện trung, hạ thế, biển báo và các đường dây viễn thông ngầm chưa di dời, gây xung đột trực tiếp với các mũi thi công hào kỹ thuật. Đặc biệt nghiêm trọng là tuyến ống nước sạch D450 đi sai ranh giới quy hoạch và giấy phép xây dựng, án ngữ ngay vị trí thi công đường, đòi hỏi sự phối hợp khẩn cấp từ các đơn vị cấp nước và điện lực nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Chưa hết, khi "cơn bão" giá nguyên vật liệu và khan hiếm nhiên liệu càn quét, dự án cũng không thoát khỏi vòng xoáy khi lượng dầu có thời điểm chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu, khiến thi công cầm chừng, trong khi mọi chi phí đội lên gấp nhiều lần. Mặc dù vậy, phía nhà thầu vẫn xoay xở mọi cách nhằm tận dụng thời điểm "vàng" cao điểm của mùa khô (tháng 4 - 5), mục tiêu hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công nền đường và các công trình phụ trợ trước khi Phú Quốc bước vào mùa mưa kéo dài đến tháng 10, thời điểm mà việc thi công nền đường gần như sẽ bị tê liệt hoàn toàn.

Thế nhưng, đất chưa lo xong lại "đến khổ vì trời". Chỉ sau vài cơn mưa đầu mùa hồi cuối tháng 4, nước không có lối thoát đã tràn lên mặt đường, không chỉ gây khó khăn cho việc đổ bê tông nhựa mà còn làm hư hại các phần nền đường vừa mới lu lèn. Tại một số đoạn qua khu vực Bãi Trường, nền đường đang thi công dang dở bị ngâm nước, máy móc di chuyển khó khăn. Theo khảo sát của nhà thầu, mực nước tại khu vực này khi mưa lớn có thể dâng cao tới 50 cm, nguy cơ nhấn chìm hoàn toàn hệ thống cọc tiêu, biển báo và gây hư hỏng nghiêm trọng cho nền hạ đang hình thành.

Đại diện liên danh nhà thầu đang trực tiếp thi công gói thầu trọng điểm này không giấu nổi sự sốt ruột: "Chúng tôi đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để làm xuyên đêm, mục tiêu là hoàn thiện các hạng mục nền móng trước khi mùa mưa chính thức đổ bộ vào tháng 5. Tuy nhiên, với tình trạng cứ mưa là ngập như hiện nay, mọi nỗ lực của nhà thầu đều đổ sông đổ biển. Nền đường ngâm nước sẽ bị phá hủy kết cấu, chúng tôi buộc phải chờ nước rút, xử lý lại từ đầu, vừa tốn kém hàng tỉ đồng vật tư, vừa có nguy cơ vỡ tiến độ cam kết với tỉnh".

Cấp bách khơi thông đường thoát nước

Trước tình trạng "nước ngập đến chân" theo đúng nghĩa đen, mới đây, liên danh nhà thầu OLP - OIC - đơn vị thi công 2 dự án Đường tỉnh 975 và Tàu điện đô thị (LRT) đã gửi văn bản tới UBND đặc khu Phú Quốc, chỉ rõ nguy cơ ngập úng nghiêm trọng trong mùa mưa năm nay và đề xuất giải pháp xử lý.

Qua khảo sát thực tế và đối chiếu với thông tin quy hoạch thoát nước của Đặc khu Phú Quốc khu vực từ sân bay Phú Quốc về hướng An Thới, phía nhà thầu nhận thấy: Một số tuyến cống thoát nước ngang đường ĐT.975 đang có hiện tượng bị đắp chặn bịt kín cửa xả cống về phía dòng chảy thoát ra biển. Khi có mưa, nước dồn về cửa xả nhưng không thoát được về hồ, về kênh thoát nên đã dâng lên ngập tuyến đường.

Công trường ĐT.975 “chạy nước rút” thi công nền đường trong cao điểm mùa khô

Bên cạnh đó, tuyến kênh suối theo Quy hoạch sử dụng đất của đặc khu Phú Quốc từ Km10+270 phân chảy về 2 phía. Nhánh dòng chảy về phía cầu Cửa Lấp trên chiều dài gần 10 km và nhánh dòng chảy về phía Cầu Sấu - Vịnh Đầm trên chiều dài khoảng 9 km đều có hiện tượng tắc nghẽn do địa hình địa vật, cây cối um tùm cản trở dòng chảy, kênh suối tự nhiên bị bồi lắng. Trong khi đó, cống thoát ngang đường nhánh bị bồi lấp chưa được khơi thông và cục bộ có một số cống khẩu độ chưa tương đồng với bề rộng kênh suối.

Chỉ 1 ngày sau khi nhận báo cáo thực trạng từ chủ đầu tư, UBND đặc khu Phú Quốc đã tổ chức họp khẩn để xác định nguyên nhân và tìm phương án xử lý. Đến 24.4, "tối hậu thư" từ UBND đặc khu Phú Quốc đã được ban hành, gửi 18 doanh nghiệp đang thi công các dự án trên địa bàn, yêu cầu triển khai đồng loạt các giải pháp khơi thông hệ thống thoát nước.

Kết luận của UBND đặc khu cho thấy sự thống nhất với đánh giá từ thực tế của liên danh nhà thầu OLP - OIC về tình trạng bồi lấp, tắc nghẽn dòng chảy; hệ thống cống không đáp ứng lưu lượng; đặc biệt là sự thiếu đồng bộ trong kết nối hạ tầng giữa các dự án trong khu vực.

Để khắc phục, lãnh đạo UBND đặc khu yêu cầu các chủ đầu tư tại khu vực Bãi Trường khẩn trương nạo vét, khơi thông dòng chảy theo quy hoạch (trong phạm vi hoạt động của đơn vị), đảm bảo chiều rộng tối thiểu 12 m. Đồng thời, nâng cấp các vị trí cống nhỏ bằng hệ thống cống hộp có tiết diện lớn hơn hoặc tháo dỡ để mở rộng dòng chảy.

Thời hạn hoàn thành được ấn định trước ngày 31.5. Đây được coi là mốc thời gian "tử thủ", bởi nếu sau ngày này mà hệ thống thoát nước vẫn tắc nghẽn, mùa mưa cao điểm của Phú Quốc sẽ biến ĐT.975 thành một công trường ngập nước dài hạn, đồng nghĩa với việc kế hoạch phục vụ APEC 2027 của đại lộ này có thể "lâm nguy".