Sân bay Phú Quốc sẽ được vận hành bởi tập đoàn Singapore

Ngày 21.3, Tập đoàn Sun Group và Changi Airports International (CAI) của Singapore đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo đó, CAI hợp tác vận hành sân bay Phú Quốc theo các tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, phát triển mô hình “sân bay điểm đến” đầu tiên tại Việt Nam.

Thiết kế sảnh đi nhà ga T2 của sân bay Phú Quốc ẢNH: S.G

CAI - đơn vị trực thuộc Changi Airport Group (Singapore) - hiện vận hành sân bay 5 sao nổi tiếng toàn cầu Changi - sẽ đồng hành cùng Sun Group trong quá trình phát triển và vận hành sân bay Phú Quốc, từ tư vấn thiết kế, chuẩn bị hệ thống khai thác đến trực tiếp tham gia quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của sân bay.

CAI cũng sẽ phát triển mạng bay quốc tế, làm việc với các hãng bay để mở rộng kết nối thị trường; đồng thời, xây dựng hệ sinh thái thương mại phi hàng không đẳng cấp, quy tụ sự hiện diện của các thương hiệu bán lẻ, ẩm thực và hàng hóa miễn thuế (duty free) hàng đầu thế giới.

Với thỏa thuận này, Phú Quốc sẽ là một trong những sân bay đầu tiên của Việt Nam được vận hành bởi đối tác quốc tế, với các “tiêu chuẩn Changi” - tiêu chuẩn của một thương hiệu tiên phong với mô hình “sân bay điểm đến - airport destination”.

Mô hình này đã được CAI xây dựng tại sân bay Changi - đưa sân bay này liên tục được thế giới ghi nhận trong tốp 3 sân bay 5 sao dẫn đầu toàn cầu. Sân bay sẽ trở thành một “điểm đến” với đa dạng trải nghiệm tham quan, vui chơi giải trí, thưởng thức nghệ thuật, mua sắm và những công trình kiến trúc biểu tượng, thậm chí là lễ hội quy mô.

Đây cũng là sự kiện để hoàn thiện dịch vụ đẳng cấp quốc tế cho Phú Quốc ngay từ “cửa ngõ”, sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao APEC 2027 và tương lai phát triển đầy tiềm năng của hòn đảo.

Hiện tại, để chuẩn bị cho sự kiện đối ngoại cấp cao đặc biệt quan trọng của đất nước, Sun Group đang cấp tập thi công dự án mở rộng sân bay Phú Quốc (quy mô hơn 1.050 ha, tiêu chuẩn 4E ICAO), với các hạng mục gồm đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2, nhà ga VIP, cùng việc mở rộng sân đỗ và hạ tầng phụ trợ.

Dự án sẽ nâng công suất của sân bay đạt tới 24 triệu hành khách/năm và có thể mở rộng lên 50 triệu hành khách, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn của cả ngành du lịch lẫn kinh tế khu vực. Trong đó, Nhà ga T2 là hạng mục trọng điểm trong dự án, mang hình dáng phượng hoàng lửa ấn tượng.