Sân bay Phú Quốc mở rộng sẽ đón tới 20 triệu khách mỗi năm

Thông tin với Thanh Niên, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, dự án mở rộng sân bay Phú Quốc với tổng vốn gần 22.000 tỉ đồng là một trong loạt "siêu dự án" đang được tăng tốc, nhằm nâng cấp hạ tầng hàng không, giao thông và trung tâm hội nghị quốc tế đón APEC 2027.

Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc đang cấp tập thi công để đón sự kiện APEC 2027 ẢNH: VIỆT HÙNG

Sân bay Phú Quốc hiện tại cấp 4E, có một đường băng dài 3.000 m, rộng 45 m, sân đỗ có 14 vị trí đỗ máy bay giờ cao điểm. Nhà ga hành khách sân bay Phú Quốc đưa vào sử dụng từ năm 2012 có công suất 2,65 triệu khách/năm.

Đến năm 2018 nhà ga được mở rộng nâng tổng công suất 4 triệu khách/năm. Tuy nhiên đến năm 2022, sân bay Phú Quốc đã đón hơn 5,5 triệu lượt khách và dự kiến đạt 7 triệu lượt khách trong năm 2025.

Giai đoạn cao điểm tháng 11.2025, sân bay này mỗi ngày đón trung bình 120 lượt cất, hạ cánh, với nhiều chuyến bay quốc tế từ các thị trường lớn như Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga... Lượng khách vượt quá công suất hiện tại, khiến nhiều thời điểm khách làm thủ tục check in phải xếp hàng ra cả bên ngoài nhà ga.

Nhà ga hành khách T2 lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa - biểu trưng cho sức mạnh và sự tái sinh ẢNH: DƯƠNG NA

Trước đó, cuối tháng 6.2025, UBND tỉnh An Giang, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng vụ hàng không miền Nam (Bộ Xây dựng) và Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời (SAC - thuộc Tập đoàn Sun Group) đã hoàn tất việc ký thỏa thuận, thống nhất phương án chuyển giao toàn bộ tài sản hạ tầng hàng không của ACV tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Chính phủ yêu cầu sau khi hoàn tất công tác bàn giao, SAC và các cơ quan chức năng cần khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bao gồm nhà ga T2, đường băng mới, mở rộng sân đỗ và hệ thống phụ trợ.

Từ tháng 7 đến nay, các hạng mục như xây mới đường băng số 2, nhà ga VIP và nhà ga T2 được thi công liên tục, mỗi tháng ép đến 700 cọc lớn. Chỉ sau 4 tháng, công trình đã thi công lên đến tầng 4. Giai đoạn 1 dự án dự kiến hoàn thiện sau 18 tháng, vào đầu 2027 - một tốc độ kỷ lục trong ngành hàng không.

Sau nâng cấp, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ đạt tiêu chuẩn 4E theo ICAO, đủ khả năng đón các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, Boeing 787 và Airbus A350.

Nhà ga VIP lấy cảm hứng từ hình ảnh cá đại bàng biển sẽ là nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia trong APEC 2027 ẢNH: DƯƠNG NA

Công suất khai thác lên 20 triệu hành khách mỗi năm, gấp 4,5 lần công suất hiện nay. Sân bay sẽ ứng dụng đồng bộ công nghệ hàng không hàng đầu thế giới, giảm thời gian làm thủ tục chỉ còn 15 - 20 giây/người.

Đặc biệt, nhà ga hành khách T2 của sân bay được thiết kế bởi CPG Consultants (Singapore) và Artelia Airport (Pháp), lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa, biểu trưng cho sức mạnh và sự tái sinh.

Nhà ga VIP có diện tích xây dựng 6.000 m2 lấy cảm hứng từ hình ảnh cá đại bàng biển - biểu tượng của sự tự do, uyển chuyển và hài hòa với thiên nhiên - sẽ là nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia tham dự sự kiện APEC 2027.