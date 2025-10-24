Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Phú Quốc sắp có tuyến tàu điện đô thị dài gần 18 km

Trần Ngọc
Trần Ngọc
24/10/2025 15:23 GMT+7

HĐND tỉnh An Giang đã thông qua nghị quyết về quyết định đầu tư tuyến tàu điện đô thị dài 18 km tại đặc khu Phú Quốc, tổng vốn khoảng 9.000 tỉ đồng.

Ngày 24.10, HĐND tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng về chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, có nghị quyết về quyết định đầu tư tuyến tàu điện đô thị tại đặc khu Phú Quốc.

Phú Quốc sắp có tuyến tàu điện đô thị dài gần 18 km- Ảnh 1.

HĐND tỉnh An Giang đã thông qua nghị quyết về quyết định đầu tư tuyến tàu điện đô thị tại đặc khu Phú Quốc

ẢNH: CTV

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc theo phương thức đối tác công, tư.

Theo nghị quyết đã được HĐND tỉnh An Giang thông qua, Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc có chiều dài khoảng 17,7 km. Trên tuyến bố trí 5 - 7 nhà ga và có 1 trung tâm bảo dưỡng phương tiện.

Trong tổng vốn đầu tư cho dự án là 8.949 tỉ đồng, vốn nhà nước chiếm 70%, tương đương 6.264,6 tỉ đồng; còn lại là vốn nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp tham gia dự án, nhưng không thấp hơn 30% tổng mức đầu tư, tương đương 2.684,8 tỉ đồng.

Phú Quốc sắp có tuyến tàu điện đô thị dài gần 18 km- Ảnh 2.

Phối cảnh Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc sau khi hoàn thành

ẢNH: HĐND AN GIANG

Về phương tiện khai thác, sẽ gồm đoàn tàu có 3 - 5 khoang, có tốc độ thiết kế từ 70 - 100 km/giờ. Tiến độ thực hiện đầu tư dự án từ quý 4/2025 đến quý 2/2027. Thời gian hợp đồng tối đa 40 năm, kể từ ngày bàn giao, đưa vào sử dụng.

Dự án có diện tích sử dụng đất 34 ha, bao gồm phần đất Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và các tuyến đường nối ĐT 973 - ĐT 975, ĐT975, đại lộ APEC, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC (khu vực dự án đi qua).

Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc khi hoàn thành sẽ góp phần phục vụ APEC 2027. Đồng thời, tạo điều kiện kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu di chuyển công cộng cho người dân và du khách, giảm tai nạn giao thông và phát thải, góp phần phát triển đô thị xanh tại Phú Quốc đến năm 2030.


