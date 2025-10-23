Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Thủ tướng: Ưu tiên làm tàu điện ngầm kết nối Long Thành - Tân Sơn Nhất

Mai Hà
23/10/2025 14:38 GMT+7

Thủ tướng lưu ý cần ưu tiên số một cho dự án tàu điện ngầm kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Sáng 23.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt với 18 tỉnh, thành phố.

Hiện cả nước đang triển khai các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, gồm tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; các dự án tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái; dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM.

Thủ tướng: Ưu tiên làm tàu điện ngầm kết nối Long Thành - Tân Sơn Nhất- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp sáng 23.10

ẢNH: NHẬT BẮC

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, với tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tư vấn đã cơ bản hoàn thành khảo sát, xác định hướng tuyến, quy mô và phương án thiết kế đường vào các ga, quảng trường ga để làm việc thỏa thuận thống nhất với các địa phương được 25/28 ga.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh khẩn trương làm việc, thống nhất phương án tuyến, vị trí các ga Nam Hải Phòng, Yên Thường, Kim Sơn trong tháng 10.2025. Đây là các ga có quy mô lớn trên tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, phức tạp về giao cắt với các tuyến đường sắt, đường bộ, phức tạp về ảnh hưởng của dòng chảy sông.

Bộ Xây dựng khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, bảo đảm khởi công dự án thành phần 1 vào ngày 19.12 (đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga - sử dụng vốn trong nước). Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy phía Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng công trình đường sắt)...

Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp Bộ KH-CN khẩn trương hoàn thiện thủ tục, công bố 37 tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về đường sắt tốc độ cao trong tháng 10 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Về các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, Thủ tướng chỉ đạo UBND TP.Hà Nội khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định huy động vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho dự án tuyến số 3 (ga Hà Nội - Hoàng Mai). Phối hợp với Bộ Quốc phòng sớm thống nhất chủ trương thu hồi đất cho depot tuyến số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc)...

Giao UBND TP.HCM tập trung hoàn thành thủ tục điều chỉnh tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương), phấn đấu khởi công cuối năm 2025, Thủ tướng cũng lưu ý cần ưu tiên số một cho dự án tàu điện ngầm kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất kết nối các tuyến đường sắt đô thị (metro) số 2 (Bến Thành - Tham Lương và Bến Thành - Thủ Thiêm) với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, hình thành tuyến metro liên hoàn phục vụ vận chuyển hành khách giữa 2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Theo UBND TP.HCM, phương án kết nối giữa 2 sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành thông qua tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành – Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có điều kiện thuận lợi để triển khai sớm nhất.

Xem thêm bình luận