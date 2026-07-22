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Ngậm ngùi đọc bệnh án ung thư: 'Xin giúp tôi sống thêm vài năm để nhìn thấy con vào đại học'
Video Sức khỏe

Ngậm ngùi đọc bệnh án ung thư: 'Xin giúp tôi sống thêm vài năm để nhìn thấy con vào đại học'

Khánh Tuyên - Nguyên Ân
'Giúp tôi sống thêm vài năm để con vào đại học' - đó là lời cầu cứu mà TS-BS Đỗ Anh Toàn từng nghe từ một bệnh nhân ung thư trẻ tuổi. Đằng sau đó không chỉ là mong muốn được sống mà còn là khát khao được ở lại lâu hơn với gia đình và những người mình yêu thương.

Mỗi bệnh án ung thư không chỉ là một chẩn đoán y khoa, mà còn là khoảnh khắc chứng kiến những dự định, hy vọng và cả tương lai của một con người trước biến cố lớn. Chỉ trong vài phút, một người đang bình thường bỗng phải đối diện với câu hỏi lớn nhất của cuộc đời: mình còn bao nhiêu thời gian để sống, để chăm cha mẹ già, để nuôi con khôn lớn, để hoàn thành những dự định còn dang dở?

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'Xin giúp tôi sống thêm vài năm để nhìn thấy con vào đại học'

ẢNH MINH HỌA

Đằng sau mỗi hồ sơ bệnh án ung thư không chỉ là tên một căn bệnh, mà là số phận của cả một gia đình. Ung thư không chỉ lấy đi sức khỏe. Nó còn buộc người ta phải gác lại những lời hứa chưa kịp thực hiện, những ước mơ chưa kịp chạm tới và những yêu thương chưa kịp nói thành lời. Bởi vậy, điều khiến người bệnh sợ hãi nhất đôi khi không phải là căn bệnh, mà là cảm giác thời gian bỗng trở nên quá ngắn cho một cuộc đời vẫn còn quá nhiều điều chưa kịp thực hiện.

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