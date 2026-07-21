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Ngậm ngùi đọc bệnh án ung thư: Cha bật khóc, hỏi một câu khiến bác sĩ ám ảnh
Video Sức khỏe

Ngậm ngùi đọc bệnh án ung thư: Cha bật khóc, hỏi một câu khiến bác sĩ ám ảnh

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Lê Thắm - Minh Luân - Nguyên Ân và 1 người khác

Phía sau mỗi bệnh án ung thư là những câu chuyện không thể viết hết bằng vài trang giấy. Có người cha bật khóc xin bác sĩ cứu đứa con còn rất trẻ, còn có người con quyết tâm giảm 26 kg chỉ để được hiến gan cho cha.

Đằng sau mỗi bệnh án ung thư không chỉ là những chẩn đoán hay phác đồ điều trị, mà còn là những câu chuyện về tình thân khiến bất kỳ ai cũng phải lặng người. Có những khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vài giây nhưng đủ để ở lại rất lâu trong ký ức của những người làm nghề y.

Một trong những câu chuyện ấy bắt đầu từ lời cầu xin nghẹn ngào của người cha khi biết đứa con còn rất trẻ mắc ung thư. Giữa nỗi đau và sự bất lực, ông chỉ hỏi bác sĩ một câu: ‘Có cách nào cứu con tôi không bác sĩ?’. Không phải nỗi lo cho bản thân, điều người cha quan tâm nhất vẫn là cơ hội được giữ con ở lại với cuộc đời.

Ngậm ngùi đọc bệnh án ung thư: Cha bật khóc, hỏi một câu khiến bác sĩ ámảnh - Ảnh 1.

Ngậm ngùi đọc bệnh án ung thư: Cha bật khóc, hỏi một câu khiến bác sĩ ám ảnh

Ở một bệnh án khác, tình yêu thương lại được thể hiện bằng một hành trình đầy nghị lực. Để có cơ hội hiến gan cứu người cha mắc ung thư, người con đã quyết tâm giảm 26 kg, kiên trì thay đổi bản thân suốt nhiều tháng với hy vọng có thể trở thành người phù hợp để thực hiện ca ghép. Phía sau con số ấy là sự bền bỉ, là tình yêu và lòng biết ơn dành cho người đã nuôi mình khôn lớn.

Hai câu chuyện, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng đều cho thấy rằng, giữa những mất mát và đau đớn do ung thư mang lại, tình thân vẫn luôn là điểm tựa lớn nhất. Đó là tình yêu của cha mẹ dành cho con và cũng là sự hy sinh của những người con dành cho đấng sinh thành. Qua những câu chuyện có thật này, chương trình mong muốn lan tỏa giá trị của tình thân, niềm hy vọng và nghị lực vượt lên nghịch cảnh, để mỗi chúng ta biết trân trọng hơn những người mình yêu thương khi còn có thể.

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