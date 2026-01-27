Ngâm ốc bươu bằng thủy tinh lỏng: Độc cỡ nào?

Ngày 27.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường (47 tuổi, ở Cần Thơ), để điều tra về tội "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Trường cầm đầu đường dây vụ ngâm 3.000 tấn ốc bươu bằng 500 tấn hóa chất công nghiệp, đó là thủy tinh lỏng dùng trong xây dựng, từ năm 2021 đến nay.

Chuyên gia hóa học Nguyễn Đình Độ cho rằng, việc cơ sở kinh doanh sử dụng sodium silicate (Na 2 SiO 3 - thường được gọi là thủy tinh lỏng) để ngâm ốc bươu là một hành vi trục lợi gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng.

Công an kiểm tra phát hiện thịt ốc bươu đang được ngâm trong những bồn chứa đầy hóa chất ẢNH: CTV

Trong dung dịch, thủy tinh lỏng bị thủy phân tạo môi trường kiềm mạnh, giúp tẩy sạch bùn đất, rêu, nhớt trên vỏ ốc cực nhanh mà không cần chà rửa thủ công. Bên cạnh đó thủy tinh lỏng làm ốc tăng trọng, vì chất này khi ngấm vào thân ốc khiến thịt ốc ngậm nước, trương phồng lên, giúp ốc trông béo mập và nặng cân hơn thực tế.

Ngoài ra, thủy tinh lỏng tạo ra một lớp màng bao phủ, làm cho vỏ ốc trông bóng bẩy, sạch sẽ, đánh lừa thị giác người mua là ốc mới bắt, còn tươi.

Cũng do tính kiềm cực cao, nó có thể gây bỏng, loét hệ tiêu hóa. Nếu dư lượng thủy tinh lỏng còn sót lại, nó còn gây kích ứng niêm mạc miệng, thực quản và dạ dày, dẫn đến viêm loét hoặc bỏng rát.

"Thêm vào đó, thủy tinh lỏng đã dùng ở đây là loại dùng trong công nghiệp, rẻ tiền, rất dễ mua, thường không tinh khiết và chứa nhiều kim loại nặng như chì, asen, thủy ngân nên còn gây ngộ độc kim loại. Những chất này tích tụ trong cơ thể gây nhiễm độc mạn tính, làm hư hỏng gan và thận. Khi đi vào máu, thủy tinh lỏng có thể gây rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng xấu đến chức năng của hệ thần kinh trung ương nếu tiêu thụ lâu dài", chuyên gia nói.

Đặc biệt, theo chuyên gia, khi gặp môi trường a xít trong dạ dày, thủy tinh lỏng lại càng nguy hiểm do tạo thành keo không tan là silicic a xít (H 2 SiO 3) , gây cản trở quá trình tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng, thậm chí gây tắc nghẽn cục bộ.

Chuyên gia Nguyễn Đình Độ khẳng định: Thủy tinh lỏng là một hóa chất được dùng phổ biến trong xây dựng và công nghiệp như sản xuất giấy, xà phòng, luyện kim... Tuyệt đối không được cho trực tiếp thủy tinh lỏng vào bất cứ thực phẩm nào vì các lý do đã nêu ở trên.