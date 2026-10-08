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    Thời sựPháp luật

    Ngăn chặn 2 nhóm học sinh lớp 8 mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

    Phạm Đức
    Phạm Đức
    Mâu thuẫn từ trận đá bóng, 2 nhóm học sinh lớp 8 tại Hà Tĩnh đã giấu sẵn dao phay trong ba lô, hẹn nhau ra khu vực nghĩa trang sau giờ tan học để giải quyết.

    Ngày 8.10, thông tin từ Công an xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ban giám hiệu một trường THCS trên địa bàn ngăn chặn kịp thời vụ 2 nhóm học sinh mang hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn.

    Kịp thời ngăn chặn hai nhóm học sinh lớp 8 mang dao để giải quyết mâu thuẫn - Ảnh 1.

    Nhóm học sinh lớp 8 mang dao phay giải quyết mâu thuẫn được ngăn chặn kịp thời

    ẢNH: CÔNG AN XÃ CẨM HƯNG

    Trước đó, ngày 7.10, Công an xã Cẩm Hưng phát hiện 2 nhóm học sinh lớp 8 cùng trường xảy ra mâu thuẫn. Các học sinh này đã hẹn nhau sau giờ tan học sẽ kéo đến khu vực nghĩa trang gần trường để giải quyết mâu thuẫn.

    Ngay lập tức, Công an xã Cẩm Hưng phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu nhà trường triển khai lực lượng, ngăn chặn ngay trước khi vụ ẩu đả xảy ra, đồng thời mời các học sinh liên quan về trụ sở để làm việc.

    Tại cơ quan công an, bước đầu các học sinh khai nhận mâu thuẫn xuất phát từ những va chạm trong lúc đá bóng tại trường vào ngày hôm trước. Thay vì tìm cách hòa giải, 2 nhóm đã hẹn dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

    Tiến hành kiểm tra ba lô của 7 học sinh liên quan, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2 con dao phay.

    Công an xã Cẩm Hưng đang tiếp tục phối hợp với nhà trường và gia đình để xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định. Đồng thời, các đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm giúp học sinh nhận thức rõ hậu quả nguy hiểm của việc sử dụng hung khí; chủ động ngăn ngừa các vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra.

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    Hà Tĩnh Công an xã Cẩm Hưng mẫu thuẫn Hung khí

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