Ngăn chặn cờ bạc qua mạng

Lực lượng chức năng đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Dù kết quả thế nào thì cũng có một thực tế rõ ràng, là các website cung cấp dịch vụ cờ bạc đang liên tục xuất hiện trên internet bằng nhiều cách thức khác nhau.

Cụ thể, như Thanh Niên từng phản ánh, những nội dung quảng cáo cờ bạc đang xuất hiện nhan nhản từ các website chuyên cung cấp các nội dung đồi trụy, các web cung cấp phim "lậu" không bản quyền... cho đến các trang cung cấp trò chơi trực tuyến. Thông qua việc quảng cáo, những dịch vụ cờ bạc trực tuyến trở thành nguồn tài trợ cho những dạng website trái phép vừa nêu. Thậm chí còn có cả những trang tường thuật trực tiếp các sự kiện thể thao, đặc biệt là các giải bóng đá, được tổ chức bài bản với cả bình luận viên và không ngần ngại công khai giới thiệu "nhà tài trợ" chính là các website, dịch vụ cờ bạc trực tuyến.

Không chỉ xuất hiện dưới dạng banner, cờ bạc trực tuyến còn thực hiện cả những clip, thuê cả một số "trai xinh gái đẹp" để quảng bá dịch vụ phi pháp.

Bằng cách sẵn sàng chi nhiều tiền để quảng cáo, không phải chờ đến video ca nhạc kể trên, các dịch vụ cờ bạc trực tuyến đã xuất hiện trên một số nội dung giải trí từ vài năm qua trên khắp các mạng xã hội. Nếu trước đây cần phải liên hệ những "đại lý" là các cá nhân, tổ chức hiện hữu để đặt cược, tham gia cờ bạc thì giờ đây mọi hoạt động có thể diễn ra trực tuyến trên môi trường internet. Vì thế, mức độ len lỏi vào đời sống xã hội có thể sâu hơn, kín hơn.

Song song, cờ bạc trực tuyến cũng ngày càng có nhiều loại hình hơn để "móc túi" người chơi bằng mọi cách. Kèm theo đó còn giới thiệu cả những chương trình khuyến mãi như mở tài khoản được tặng tiền để thu hút người chơi.

Trong khi đó, hậu quả của việc cờ bạc thì không còn xa lạ với xã hội. Không chỉ khiến nhiều người mất tiền, tán gia bại sản, gia đình ly tán mà còn kéo theo bao nhiêu vấn đề an ninh trật tự khác như chúng ta đã thấy, như nhiều vụ giết người cướp của chỉ để có tiền chơi cờ bạc.

Những thực tế trên đặt ra hồi chuông khẩn cấp về việc ngăn chặn cờ bạc qua mạng, trong đó có hành vi quảng bá kết nối người chơi với các dịch vụ đỏ đen phi pháp. Cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát và nhanh chóng xử lý các cá nhân tham gia quảng bá cho cờ bạc trực tuyến dưới mọi hình thức, và cần xem xét tăng nặng hình phạt để nâng cao tính răn đe. Kèm theo đó, cơ quan chức năng cũng tăng cường siết chặt trách nhiệm của các nhà cung cấp mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến. Tất nhiên, then chốt vẫn là tấn công mạnh vào các đại lý trung gian của các đường dây cờ bạc, cá độ đang hoạt động. Có như thế, tệ nạn cờ bạc mới có thể bị đẩy lùi.