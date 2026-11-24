Luật không chỉ mở rộng các quy định về chuyên môn và điều kiện bảo đảm mà còn đặc biệt chú trọng thiết lập các cơ chế kiểm soát, phòng ngừa vi phạm, bảo đảm tính tự nguyện, khách quan, công bằng và minh bạch trong toàn bộ quá trình hiến, lấy, ghép.

Luật quy định 29 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, trong đó quy định không lấy mô không tái sinh, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi ẢNH: BÍCH NGỌC

Luật tập trung 7 điểm lớn: kiên quyết ngăn chặn mua bán, thương mại hóa và mọi hành vi trục lợi từ hoạt động hiến, ghép; bảo đảm sự tự nguyện thực chất, tôn trọng quyền quyết định của người hiến; minh bạch hóa quy trình xác định chết não, chết tuần hoàn và hoạt động lấy, ghép; điều phối ghép trên phạm vi toàn quốc theo tiêu chí công bằng, khách quan, minh bạch; quản lý chặt chẽ thông tin, bảo đảm truy xuất và bảo mật dữ liệu; bảo vệ người hiến, tôn trọng gia đình và bảo đảm điều kiện thực hiện nhân đạo; tạo nền tảng pháp lý cho quản lý thống nhất và triển khai đồng bộ.

Không lấy mô không tái sinh, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của luật là quy định 29 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, tạo cơ sở pháp lý để ngăn chặn và kiểm soát các nguy cơ vi phạm trong lĩnh vực nhạy cảm này.

Các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: chiếm đoạt mô, bộ phận cơ thể người, chiếm đoạt xác; mua bán mô, bộ phận cơ thể người và mua bán xác; dụ dỗ, lừa dối, đe dọa, ép buộc người khác hiến; lợi dụng quan hệ nuôi con nuôi, giám hộ, chăm sóc thay thế hoặc quan hệ lệ thuộc để thực hiện việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người.

Luật cũng nghiêm cấm lấy, ghép, sử dụng, lưu giữ mô, bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại; quảng cáo, môi giới việc hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại; lợi dụng hoạt động điều phối để trục lợi hoặc tạo ưu tiên trái quy định. Đặc biệt, hành vi tổ chức, tạo điều kiện cho người VN ra nước ngoài để mua bán mô, bộ phận cơ thể người cũng như đưa người nước ngoài vào VN để ghép bộ phận cơ thể người trái quy định đều thuộc nhóm hành vi bị nghiêm cấm.

Luật khẳng định không lấy mô không tái sinh, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi, và việc đăng ký hiến chỉ áp dụng đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên để việc này chỉ áp dụng đối với người có đủ năng lực nhận thức. Hiến là hoàn toàn tự nguyện.

Các hành vi làm sai lệch kết quả xác định chết não, chết tuần hoàn; can thiệp trái phép vào cơ sở dữ liệu; thay đổi không đúng thông tin về tiêu chí ưu tiên; thực hiện lấy, ghép trái quy định; sử dụng mô, tế bào vượt quá phạm vi đồng ý của người hiến, hoặc tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng khi chưa được phê duyệt cũng bị nghiêm cấm.

Tăng độ tuổi được hiến khi còn sống cho người không trong gia đình

Luật cũng hoàn thiện các quy định nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, bao gồm bổ sung việc hiến bộ phận cơ thể sau khi chết tuần hoàn. Luật định nghĩa rõ: Chết tuần hoàn là tình trạng mất chức năng tuần hoàn, hô hấp và không thể phục hồi; người chết tuần hoàn không thể sống lại được. Đây là hình thức đã được nhiều quốc gia áp dụng an toàn trong nhiều năm, giúp tăng nguồn hiến từ những người đã qua đời, giảm số người hiến còn sống để bảo vệ sức khỏe của người dân, hạn chế mua bán, ép buộc.

Luật tăng độ tuổi được hiến khi còn sống cho người không phải là thành viên gia đình từ đủ 18 tuổi lên 25 tuổi trở lên, bảo đảm người hiến đã trưởng thành về nhận thức, độc lập hơn trong quyết định và ít bị chi phối bởi áp lực kinh tế, gia đình; việc phân bổ do cơ quan điều phối quốc gia thực hiện, nhằm ngăn chặn từ gốc nguy cơ mua bán.

Người hiến phải được tư vấn độc lập về pháp luật, sức khỏe, được đánh giá về tâm lý, xã hội; người đánh giá điều kiện hiến không được là người chỉ định ghép cho người bệnh, không được là người trực tiếp tư vấn cho người hiến. Trường hợp vợ chồng phải bảo đảm thời gian kết hôn tối thiểu. Người từ đủ 18 đến dưới 25 tuổi chỉ được hiến cho thành viên gia đình.